Сочинение Что проясняет в характере Печорина история с контрабандистами?

На мой взгляд, Печорин - это человек с очень глубокими душевными качествами, но в то же время не лишённый самых серьёзных пороков человека. Его умение анализировать свои поступки и окружающий мир; его зрелый ум, его способ жизни, совершенно не присущий молодому человеку в его годах, раскрываются на протяжении всего произведения и заставляют чувствовать к нему уважение и даже, в некотором роде, восхищение.

Но при встрече с контрабандистами мы можем увидеть в Печорине чрезмерное, на мой взгляд, любопытство и тягу к приключениям. Ему всё интересно, важно, нужно всё «потрогать». Особенно это его качество удивило меня в тот момент, когда Печорин, заметив силуэт слепого мальчика, поплёлся за ним разведать: что же могло заинтересовать такого обделённого природой ребёнка ночью на берегу моря. И это любопытство в конце концов обернулось тем, что Печорин разрушил жизнь контрабандистов и , мало того, сам едва не погиб. Но в это же время его смелость - не испугаться странных событий, чего-то незаконного и пойти по незнакомым местам вслед за приключениями – тоже является не самым дурным его качеством.

Печорин полон предрассудков и предубеждений его мнение о слепом мальчике заранее было предопределено; он говорит : «Всегда есть какое-то странное отношение между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какое-нибудь чувство». Мне кажется, это его мнение очень неправильно, но Печорин, заранее предопределив для себя характер слепого, относится к нему сразу с неким пренебрежением.

В обстоятельствах опасных, когда девушка (или как её называл Печорин «ундина») пыталась его утопить, опять же проявляются такие качества, как смелость, решительность, готовность идти навстречу риску, сила воли. По отношению к той девушке в нём возникла даже страсть, влечение, вследствие чего он и оказался обманутым.

Может быть, именно в этом и заключается вся противоречивость характера героя. Ведь несмотря на свой глубокий здравый ум, он никогда не подчиняется ему целиком. Посмеиваясь и иронизируя над собой, Печорин всё же не может не откликнуться на зов такой манящей, свободной и тревожной жизни. .