Сочинение Что способствовало новой жизни Раскольникова? (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание

Произведения Ф. М. Достоевского поражают читателя глубиной мысли, психологизмом, ярко выраженными нравственными идеалами. Одним из величайших произведений автора по праву считается роман «Преступление и наказание».

В центре романа находится фигура молодого разночинца Родиона Раскольникова. Писателя интересует его психология, душевные качества и истоки преступления (социальные, философские и религиозные).

Достоевский, представляя своего героя, сразу, на первой же странице, говорит о его тяжелом социальном положении. Молодой человек живет не в комнате, а в «каморке», которую в дальнейшем автор сравнивает со шкафом, сундуком, гробом. Писатель всячески подчеркивает крайнюю нищету Раскольникова, а также то, насколько тяжело все это переносится героем, отличающимся больным самолюбием и гордостью.

Раскольников – человек мыслящий, критически относящийся к жизни и к морали «большинства». Но, отрицая общепринятые нравственные ценности и идеалы, Родион нуждается в своей вере, новой морали. Поэтому в голове у Раскольникова и возникает теория, которой он пытается не только объяснить мир, но и вывести для себя новую мораль. Эта теория захватывает Раскольникова полностью. Герой буквально становится ее фанатиком, ведь она удовлетворяет, в первую очередь, его гордыню.

Суть этой теории заключается в делении людей на две группы: «тварей дрожащих» и «сильных личностей». Первая группа – это большинство людей на планете, они управляемы и совершенно не влияют на мировой прогресс, не способны на свершение великих деяний. Вторая же группа отличается тем, что идет вразрез с общественной моралью, ничего и никого не боится. Именно эти люди являются двигателями прогресса, без них историческое развитие было бы невозможно. На этих людей не распространяется моральный закон. К таким людям причисляет себя и Раскольников.

Для подтверждения своей «болезненной» теории он решается на убийство старухи-процентщицы. Раскольников – идейный убийца, совершающий преступление «для себя одного», чтобы «себя проверить». Герой не сомневается в своей теории, ему важно доказать себе, что он «не тварь дрожащая».

Писатель показывает, что Раскольниковым руководит гордыня - один из самых страшных грехов в христианстве. Именно она подталкивает Родиона совершить страшное убийство, манипулировать судьбами других людей.

По мнению писателя, гордость, гордыня, самомнение приводит человека к нравственной гибели. Именно поэтому он сразу же начинает обличать, опровергать теорию Раскольникова. Неожиданно сестра Алены Ивановны, кроткая и невинная Лизавета, оказывается свидетельницей преступления. И Родион вынужден убить и ее. Но Лизавета была и беременна, соответственно, герой убивает еще и ее неродившегося ребенка.

После убийства начинается новая полоса в жизни героя. Между Раскольниковым и окружающим миром возникает непреодолимая пропасть. Он начинает чувствовать невероятное одиночество, отчуждение, безысходную тоску. Героя наказывает его собственная совесть. Ведь презрев, переступив закон жизни, он выключил себя из нее.

Примечательно то, что героя наказывает не столько общественный закон, сколько его внутренняя мораль, совесть. Порфирий Петрович говорит одну из ключевых фраз в романе: «Страдание – великая вещь». Именно этой фразой и развенчивается теория «сверхчеловека». Через внутренние страдания и страшные муки герой приходит к началу очищения, просветления с помощью Библии.

Такому кардинальному «перерождению» Раскольникова способствует его общение и любовь к нему Сонечки Мармеладовой. Эта героиня – полная противоположность Родиона. Она глубоко и истинно верующий человек, жизненную основу которой составляет смирение.

Сонечка тоже великая грешница, как и Раскольников. Герой переступил через другого человека ради своей теории, Сонечка же переступила через себя ради других – она стала продажной женщиной, чтобы прокормить свою семью.

Что же помогает героине выжить, сохранить свою душу, нравственную чистоту? Только одно – вера в Бога. Следуя завету Господа, Сонечка смирилась и честно несет свой крест.

Именно Сонечка становится по-настоящему близкой Раскольникову, идет с ним до конца, приводит его к вере, а значит, по мнению Достоевского, и к спасению. В этом плане примечателен эпизод чтения главы из Евангелия.

Вера - настолько личное и интимное для Сонечки, что она не хочет говорить об этом ни с кем, тем более, с неверующим Раскольниковым. Но тот заставляет ее начать читать историю о воскрешении Лазаря.

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