Сочинение Что вызывает протест у героя ранней лирики В. В. Маяковского?

Всю свою жизнь и творчество В. В. Маяковский посвятил служению Родине. Человек экспрессивный, беспощадный ко всему, что его не устраивало, он с юности имел четкую гражданскую позицию, которая выражалась в протесте против существующего строя, жизни, общества. Особенно ярко проявляется протестующий характер его лирического героя в ранних стихотворениях. Что же не устраивает героя Маяковского?



А не устраивает его все то, что не согласуется с мировоззрением, сложившимся под влиянием футуристических идей нового, светлого будущего, которое он считает возможным достичь, открыв людям глаза на «адище» окружающей их действительности. В стихотворении «Эй!» поэт, обращаясь к стране, в которой «прокислый воздух плесенью веет», восклицает:



Эй!



Россия,



Нельзя ли



Чего новее?



Лирический герой называет людей скучными, не способными забыть «свой северный ум». А именно это, считает он, мешает России обновиться. Лирический герой Маяковского – полная противоположность скучной, «мокрой, будто ее облизали» толпы. Это человек, способный на подвиги во имя освобождения всех опутанных «обывательщиной». Даже внешне он стремится отделить себя от «пиджаков и манжет», «крахмальных грудей».

В стихотворении «Кофта фата» поэт создает такой облик героя:



Я сошью себе черные штаны



из бархата голоса моего.



Желтую кофту из трех аршин заката.



Уже в этих двух стихотворениях мы видим, что герой Маяковского – личность неординарная, способная во весь голос заявить о себе и своих взглядах на жизнь. Чувствуется так же, что это личность сильная, а потому имеющая право на протест, который рано или поздно из личного перерастет во всеобщий.



Бунтарство героя не ограничивается заявлениями только об обыденности жизни, с которой непременно нужно бороться. Герой недоволен и городом, в котором правят буржуазные нравы и порядки. Для него это «адище», состоящее из маленьких «адков», переполненное гробами «домов публичных», открывающими вид на «враждующий букет бульварных проституток».

В городах «взрывают гудки» автомобили, не прекращается движение, несущее в себе опасность для человека, для его души, которая перестает быть восприимчивой к прекрасному на земле. Свидетельство этому – образы «раненого солнца» и «никому не нужной, дряблой» луны в стихотворении «Адище города».

Лирическому герою Маяковского все это противно, он стремится вразумить людей, обратить их внимание на вечную красоту, способную вернуть им внутреннюю и внешнюю гармонию в этом «адище»:



Послушайте!



Ведь, если звезды



зажигают –



значит - это кому-нибудь нужно?



Значит – это необходимо,



чтоб каждый вечер



над крышами



загоралась хоть одна звезда?!



Звезды – это символ вечной красоты, всепобеждающей, всеобъемлющей и всё исцеляющей. Поэт обращает внимание на то, что людям стоит только поднять глаза на вечернее небо - и что-то уже начнет изменяться к лучшему.



Но, к сожалению, персонажи ранней лирики Маяковского «ничего не понимают», и герой его «одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Ему остается возмущаться и призывать людей к борьбе за улучшение жизни, выставляя на показ все ее худшие стороны, надеясь, что когда-то он будет услышан.



Герой возмущается буржуазным миром, в котором люди превращаются в «бездарных, многих», «проживающих за оргией оргию, имеющих ванную и теплый клозет». Этот мир населен «унылыми» судьями, которые «мешают и птице, и танцу, и мне, и вам, и Перу», потому что забились «под своды законов» и все «кругом обложили статьями». В нем прозябают «знаменитые ученые» без единого «человеческого качества». Это не люди, а «двуногое бессилие, с головой откусанной начисто трактатом «О бородавках в Бразилии»».

Поэт понимает, что если такому существованию людей не положить конец, то страна постепенно прекратит свое развитие, а это для него, переживающего за ее судьбу, совершенно неприемлемо. Поэтому в своей поэме «Облако в штанах», вобравшей описание всех сфер жизни страны, которыми был недоволен поэт, он выражает недвусмысленный протест, протест против всех отрицательных сторон действительности, которые он раскрывал в ранней лирике. В поэме он звучит в лозунге «Долой вашу любовь!», «Долой ваше искусство!», «Долой вашу религию!», «Долой ваш строй!».

В этом произведении Маяковский изображает человека, страдающего в буржуазном мире от неразделенной любви к женщине, «украденной» этим миром. Герой протестует против невозможности чувств в условиях классового разделения, искаженных представлений о нравственности и морали, прикрываемых мнимой религиозностью и воспеваемых «чирикающим искусством». Но главный корень зла находится, по представлениям поэта, в буржуазном строе, с которым он призывает бороться.

Как можно видеть в более позднем творчестве Маяковского, этот призыв к искоренению источников несчастья был услышан теми людьми, которые приняли революцию и ее плоды, теми, кто вместе с ним пошел в «коммунистическое далеко». А это доказывает, что протест лирического героя Маяковского не был напрасен. .