Сочинение Что значит быть современным человеком?

Задавшись вопросом «Что значит быть современным человеком?», я решил провести небольшое исследование. Моей целью было выявить основные черты моих современников и, в итоге, изобразить портрет современного человека. Но, немного присмотревшись к окружающим меня людям, я понял, что максимальным моим достижением будет моментальный снимок куда-то вечно несущихся людей. Вооружившись всем необходимым, я вышел на улицы города. Итак, каков он, современный человек?



Во-первых, существование современного человека тесно связано с техническими достижениями прогресса. Он проник во все сферы человеческой жизни: от бытовых приборов на кухне и мобильных телефонов в кармане до высокотехнологичных компьютеров в офисе и чудодейственной техники в клиниках. Современный человек могущественен благодаря технике и беспомощен без нее.



Современный человек работает с большим количеством информации, потому что мы живем в век информации. Она имеет свойство моментально обновляться, поэтому мои современники обладают быстрой реакцией и хорошей обучаемостью.



Современный человек – носитель прогрессивных взглядов. Он разрушает в своем сознании (и этому всячески способствует вся окружающая действительность) стереотипы и шаблоны, мешающие ему свободно жить и развиваться. Он стремится к гармонии с самим собой и всем миром. Современный человек – это мобильный человек. Он всегда готов оказаться в другом конце города, на другом конце страны, на другом материке. Этого требует наша эпоха, для которой не существует никаких преград и разделений.



Современный человек активен и энергичен. Современный человек очень много работает, поэтому у него почти нет свободного времени. Современный человек заботится о своем здоровье и внешнем виде, поэтому он обязательно занимается спортом (хотя бы играет в карты или бильярд), посещает салоны красоты и модные показы.



Современный человек – человек, уверенный в себе и смело смотрящий в будущее.



Фотографический позитив современного человека завершен. Но, как и у любой фотографии, у нашей есть еще и негативная сторона.



Современный человек, особенно живущий в большом городе, очень одинок. Сегодня люди во многом разучились общаться друг с другом, проводить время вместе. Личное общение им заменяет телефон, телевизор, компьютер. Часто круг интересов людей суживается до своих непосредственных служебных обязанностей, а дома они предпочитают тупо смотреть в телевизор.



Современный человек «живет» на работе, ему некогда расслабиться и поразиться красоте зацветшего дерева возле его дома или просто улыбнуться мимо проходящей девушке.



Современный человек живет в постоянной спешке, погоне за успехом, деньгами, карьерой. От этого его жизнь превращается в постоянный стресс, перерастающий в бессонницы и депрессии. Факт, что в современном мире увеличилось количество душевных заболеваний, различных фобий и нервных расстройств.



Но…стоп! Наше описание получается несколько поверхностным. Интереснее всего мне узнать о чувствах и переживаниях, мечтах и проблемах современного человека. Особенно хочется проникнуть во внутренний мир молодого поколения. Сделать это мне поможет роман Эрленда Лу «Наив. Супер». Его герой, современный молодой человек, переживает внутренний кризис в связи со своим взрослением: «Я вдруг дошел до точки, все потеряло для меня интерес». Отпраздновав 25-летие, юноша оценивает свою жизнь и приходит к грустным выводам: «А вот то, чего у меня нет:



- планов,



- воодушевления,



- девушки,



- чувства, что все как-то связано и должно хорошо кончиться,…»



Это повергает героя в состояние уныния, потому что «несколько вещей из списка отсутствующих представляются мне совершенно необходимыми для того, чтобы жить так, как мне бы хотелось».



Чтобы как-то разобраться в себе, молодой человек порывает со старыми связями и уединяется в квартире брата. Там он впервые серьезно и глубоко размышляет о себе и о своих близких, о людях, с которыми его сталкивает жизнь. Молодой человек наблюдает и пытается понять жизнь современного общества, членом которого он является. Герой наблюдает за природой, размышляет о законах Вселенной. Он понимает, что ему просто необходимо, чтобы «вдруг открылась бы причинная связь вещей. Я понял бы суть вещей и явлений. Увидел бы логику мировых событий и человеческого поведения. Я научился бы также управлять собою и вызывать в людях проявления самого лучшего, что есть в каждом человеке…».



На протяжении всего романа, сомневаясь, переживая и познавая, герой идет к заветной цели. Конечно, в финале он не достигает ее, потому что эта цель глобальна. Идти к ней нужно всю жизнь. Но и те выводы, к которым герой приходит в конце романа, весьма утешительны. Они позволяют утверждать, что юноша с честью прошел испытание, которое ему приготовила жизнь и человеческая природа: «Я по-прежнему не знаю, в чем состоит связь вещей и будет ли все в конце концов хорошо.



Но я поверил, что есть важные вещи.

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