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Сочинение «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (по баснями И.А.Крылова)

    Басня является одним из наиболее древних литературных жанров. Героями басни могут быть и животные, и растения, и неодушевленные предметы, и люди. Самым известным русским баснописцем был Иван Андреевич Крылов. Его произведения, по мнению Н. В. Гоголя, — “подлинная книга народной мудрости”. В своих баснях Крылов высмеивает человеческие пороки и недостатки.
    Так, в баснях “Квартет”, “Лебедь, Рак и Щука” великий баснописец безжалостно критикует глупость, отсутствие элементарных умений, профессионализма и согласия, без которых хороший результат невозможен.
    К чему это может привести, прекрасно показано в басне “Квартет”. Однажды в лесу звери затеяли сыграть квартет. Они достали ноты, взялись за инструменты “и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет”. “Музыканты” принялись искать причину плохой игры и решили, что все из-за того, что они неправильно сидят. Несколько раз они менялись местами, усаживались “чинно в ряд”, но это не дало желаемого результата. Ведь дело не в том, как рассядутся артисты, а в умении владеть инструментом, исполнять на нем музыкальные произведения. Только профессионал-соловей, прилетевший на шум, открыл глаза горе-музыкантам: “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье и уши ваших понежней. . . А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь”.
    В общем деле нужны не только профессионализм и умение, очень важно иметь согласие.
    Отсутствие согласия может привести к весьма плачевному результату, описанному И. А. Крыловым в басне “Лебедь, Рак и Щука”. Животные собрались везти воз, но каждый тянул в свою сторону, поэтому он не сдвинулся с места.
    Познакомившись с маленькими смешными историями баснописца, мы поняли, что для решения дела мало только желания собравшихся, необходимо еще единомыслие и мастерство. .

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