Железников В.К. Чучело читать краткое содержание, пересказ

В провинциальную школу где-то между Калугой и Серпуховом приходит новенькая ученица Лена Бессольцева. Она селится в доме своего деда Николая Николаевича, бывшего военного, который коллекционируeт картины с целью обустройства картинной галереи в своём доме. В городке деда недолюбливают за его замкнутый образ жизни.



Когда Лена приходит в свой новый 6-й класс, одноклассники, хоть и улыбаются ей в лицо, но своим поведением ясно дают понять, что презирают её. Ученики в классе самые что ни на есть стереотипные: Миронова по прозвищу «Железная Кнопка» (девочка, фактически лидер класса, с железными убеждениями, всегда стойко идущая к своей цели), «Лохматый» (силач класса, считающий, что самое главное в человеке — сила), Шмакова (первая красавица в классе, никогда не делающая того, что для неё невыгодно), Попов (подкаблучник Шмаковой, смотрящий ей в рот), Валька (мальчик из бедной семьи, а потому убеждённый в том, что счастье — это много денег), Марина (мечтающая вырваться из-под опеки матери и уехать к отцу в Москву), Васильев (самый тихий мальчик в классе и единственный, кто не лебезит перед Леной) и Сомов (мальчик из богатой семьи, пользующийся большим авторитетом в классе). Причина неприязни к Лене кроется в том, что все считают её такой же чудаковатой, как и её деда, которого в городке называют «Заплаточником», так как он настолько увлечён сбором картин, что уже долгое время ходит в одном пальто, которое от старости пошло лохмотьями. Желая хоть как-то завоевать уважение ребят, Лена на все их колкости в адрес неё и деда старается улыбаться и во всём с ними соглашается, однако добивается противоположного эффекта. Классу её поведение кажется совершенно бестолковым, и поэтому ей дают кличку «Чучело», на которую Лена старается не обижаться. И только Дима Сомов, мальчик, в которого влюблены почти все девочки класса, оказывает новенькой поддержку. Их дружба, переросшая во влюблённость, вскоре даёт трещину из-за следующего трусливого поступка Димы.



Ребята решили прогулять урок и пойти в кино. Когда все тайком выходят на улицу, обнаруживается, что Дима оставил в классе копилку, в которой хранились деньги на поездку в Москву (собственно говоря, готовясь к этой поездке, ребята так много работали, что и решили прогулять урок). Лена вызывается её принести, но спотыкается, и Дима, обозвав её недотепой - "Ну что ты в самом деле недотепа какая-то!" , бросается вперёд. Лена идёт вслед за ним и у дверей класса слышит, как их классная руководительница Маргарита Ивановна выпытывает у Димы, куда они все сбежали. В какой-то момент она называет его трусом, и Дима, не выдержав, выдаёт тайну. Лена всё это слышит, прячась за дверью, но ни она, ни Дима не знают, что в этот момент в классе под партой прячутся Шмакова и Попов.



В наказание за прогул ребятам отменяют поездку в Москву в осенние каникулы, к которой все очень долго и трепетно готовились. Ребята решают найти и наказать виновного, и Лена, видя нерешительность Димы, берет вину на себя, в результате чего становится изгоем. Все ученики объявляют ей бойкот, издеваются над ней при каждом удобном случае и даже несколько раз жестоко избивают.



Лена долгое время надеется, что Дима вот-вот признается в своей вине, но тот всё не решается. Отчасти, потому что боится потерять авторитет, отчасти — считает, что одноклассники решат, будто он защищает Лену, и не поверят ему. Правду знают ещё двое: Шмакова и Попов, которые прятались под партой во время разговора Димы с учительницей, но они предпочитают не вмешиваться, а посмотреть, как Сомов будет мучиться.



Надежда, вера и любовь Лены к Диме рушатся, когда тот присоединяется к своим одноклассникам, чтобы защитить себя, и участвует в сжигании чучела, символизирующего Лену.



Видя, что дело зашло слишком далеко, Диму выдаёт Попов.



Однако Лена вынуждена покинуть город, поскольку не хочет больше учиться в этой школе.



Дедушка Лены оставляет свою коллекцию картин в дар городу и уезжает с ней на теплоходе. Их провожает военный оркестр суворовцев, игра которых сопровождает события в течение всего фильма.



На прощание дедушка Лены дарит школе картину с изображением своей бабушки, которая очень похожа на его внучку. В заключительной сцене дети пишут над оставленным портретом на школьной доске: «Чучело, прости нас!». .