Гайдар А.П. Чук и Гек читать краткое содержание, пересказ

Чук и Гек вместе с мамой живут в Москве. Приходит от отца, работающего в тайге начальником разведовательно-геологической станции, телеграмма. Он приглашает всех в гости. Мальчики уговаривают маму поехать. Она соглашается и идёт за билетами. В это время приносят ещё одну телеграмму, но дети утаивают её от матери, так как Гек по неосторожности выбрасывает коробочку, в которой она лежала. Когда поезд подъехал к станции, мама была удивлена, что их никто не встречал, ведь она давала телеграмму. Ямщик соглашается довести за сто рублей.



База, где должен быть отец, пуста, все ушли в тайгу. Сторож, оставшийся здесь, лично отправлял телеграмму о том, чтобы задержались с приездом. Это была та самая телеграмма, которую выбросил Гек. Трудно было в первый раз в тайге, но все справились и дождались возвращения экспедиции накануне Нового года. Стояла красивая елка, Гек читал свои стихи, Чук танцевал, все под бой курантов друг другу желали счастья, значит честно жить, много трудиться, любить свою землю, страну!.