Сочинение Чувство собственного достоинства.

Достоинство… Что же это такое? Чувство собственного достоинства - это одно из главных качеств человеческой души. Люди, имеющие его, умеют считаться с другими, несут в себе положительные эмоции, которых хватает на всех, кто рядом, они умеет дорожить всем, что им дано.

Для меня, чувство собственного достоинства - это уважение к себе, т. е. не подхалимничать, не угождать другим, унижая себя. Например, тебя кто-нибудь оскорбил «нецензурными выражениями», но человека, имеющий это качество, как раз труднее всего вывести этим из себя и обидеть. Признать свою ошибку, извиниться, если ты не виноват, не бояться попасть в глупое или трудное положение ради доброго дела - это не значит поступиться собственным достоинством, а совершить благородный поступок. Как сказал К. Берне: «Единственный совет, который можно дать честным людям, как сохранить себя: будьте горды и благородны!»

Мне кажется, что нравственный стержень человека зависит от того, где он воспитывался, в какой семье и школе рос. Мои родители и учителя с самого детства внушали, что такие слова, как «честь», «долг», «человеческое достоинство», «милосердие» - это не просто звуки. Если люди утрачивают эти качества, то они превращаются в жестоких и алчных, не имеющих ни чувств, ни мысли.

Надо уметь при всех обстоятельствах оставаться честным, непоколебимым, гордым человеком. Вот, что такое для меня чувство собственного достоинства. .