Cочинение « Анализ стихотворения Блока "О доблестях, о подвигах, о славе" (адресовано жене)»

I. Любовь - умиротворенность для души.

II. Анализ стихотворения.

1. Композиция стихотворения.

2. Жанр стихотворения.

3. Эпитеты, олицетворения, метафоры.

4 Параллель со стихотворением Пушкина.

III. Вера в любовь - спасение души.

Александр Александрович Блок жил и писал в очень трудных исторических условиях, мучительно ощущая отсутствие гармонии в "страшном мире". Не чувствовал он её и в своей душе. Только любовь смогла принести Блоку ту необходимую, желанную умиротворённость, без которой невозможно было жить. Любовь была призвана исключить хаос не только в душе, но и в окружающем поэта мире. Блок обожествлял любовь, которая открыла ему высокий смысл жизни. Большое количество стихотворений он посвятил этому прекрасному чувству. Одно из них - "О доблестях, о подвигах, о славе…".

Это стихотворение было написано в 1908 году. Навсегда ушла из жизни поэта та высокая безгрешная любовь, действительность разрушила идеал, и поэт скорбит о потерянной чистой мечте, в которую он теперь не способен так сильно верить:

О доблестях, о подвигах, о славе

Я забывал на горестной земле,

Когда твоё лицо в простой оправе

Передо мной сияло на столе…

Уж не мечтать о нежности, о славе,

Всё миновалось, молодость прошла!

Твоё лицо в его простой оправе

Своей рукой убрал я со стола.

Стихотворение "О доблестях, о подвигах, о славе…" имеет структуру кольцевой композиции: первая строка повторяет последнюю, но противопоставлена ей; в заключении стихотворения автор словно хочет повторить первую строку, но он уже не думает ни о доблести, ни о подвигах, он ищет хотя бы нежности, но не находит и её.

Жанр стихотворения - любовное послание. Герой обращается к ушедшей от него любимой женщине. Он испытывает страстное желание вернуть любовь, потерянную уже много лет назад:

И вспомнил я тебя пред аналоем,

И звал тебя, как молодость свою…

Я звал тебя, но ты не оглянулась,

Я слёзы лил, но ты не снизошла.

Расставшись с любимой, герой потерял смысл жизни, он потерял самого себя. Не встретил он больше и настоящей любви, на жизненном пути ему



встречалась лишь страсть:

Летели дни, крутясь проклятым роем…

Вино и страсть терзали жизнь мою…

И вспомнил я тебя пред аналоем,

И звал тебя, как молодость свою…

Те дни, когда лицо любимой сияло, сменили страшные дни, крутящиеся "проклятым роем". Образ "страшного мира" символичен, он один из ключевых в стихотворении. Сливаясь с образом сырой ночи, он контрастирует с "синем плащом" прошлого, плащом, в который завернулась героиня, уходя из дома (синий цвет - измена):

Ты в синий плащ печально завернулась,

В сырую ночь ты из дому ушла.



Не знаю, где приют своей гордыне

Ты, нежная, ты, милая, нашла…

Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,

В котором ты в сырую ночь ушла.

Дни подобны ночи, жизнь кажется сном ("я крепко сплю").

В стихотворении нам встречается большое количество эпитетов: "на горестной земле", "заветное кольцо", "проклятым роем", "сырая ночь". Та нежность, с которой герой вспоминает свою любимую, сравнивая её со своей молодостью: "И звал тебя, как молодость свою", отражена в произведении такими эпитетами как: "прекрасное лицо", "ты, милая", "ты, нежная". Встречаются в стихотворении олицетворения и метафоры: "когда твоё лицо в простой оправе", "передо мной сияло на столе", "я бросил в ночь заветное кольцо", "ты отдала свою судьбу другому", "летели дни", "вино и страсть терзали жизнь мою", "я крепко сплю".

Если внимательно читать стихотворение "О доблестях, о подвигах, о славе…", то нетрудно заметить, что оно перекликается со стихотворением А. С. Пушкина "Я помню чудное мгновенье…".

Когда твоё лицо в простой оправе

Передо мной сияло на столе…

У Пушкина мы видим сходные строчки:

Я помню чудное мгновенье:

Передо мной явилась ты.

"И я забыл прекрасное лицо" - "И я забыл твой голос нежный". "Летели дни" - "шли годы". Но, не смотря на столь похожий сценарий, финалы у стихотворений совершенно противоположные: у А. С. Пушкина к концу стихотворения наступает пробуждение души, у Блока же мы видим лишь горечь, отчаяние (герой не вернул любимой).

В спасительную веру любви, любви как очищающего светлого чувства, А. Блок верил всегда и стремился отдать всего себя любви, великой любви к женщине, к Родине. Любви он посвятил свои чувства, помыслы, душу, что ярко выражено в его стихотворениях на всём протяжении творчества великого поэта, именем которого мы гордимся и поныне.