Cочинение «Анализ стихотворения Твардовского "Братья"»

Творчество Твардовского целиком и полностью принадлежит советской эпохе. Его судьба - отражение того противоречивого времени. Он сочетал в себе веру в идеалы социализма с трагедией своей семьи, веру в человека, в свободу его духа.

В стихотворении "Братья" (1933 г. ), написанном анапестом, Твардовский намеками высказывает свою боль (семья была раскулачена и выслана в северные края на лесоповал):

Лет семнадцать тому назад

Мы друг друга любили и знали.

Что ж ты, брат?

Где ж ты, брат?

На каком Беломорском канале?

В стихотворении для большей изобразительности и усиления восприятия Твардовский прибегает к эпитетам: "одинокий кузнечик", "горячее сено шумело". Братья, засыпая, испытывают томление и чуть-чуть страх, что они вдвоем в сарае:

Но в сарае своем по ночам

Мы вдвоем засыпали несмело.

Одинокий кузнечик сверчал,

И горячее сено шумело…

Чтобы показать гордость братьев, что они на равных сидят

рядом с отцом, Твардовский пишет:

И сидели мы, выпятив груди,-

Я с одной стороны,

Брат с другой стороны,

Как большие, женатые люди.

Читаешь строки стихотворения :

Нас отец, за ухватку любя,

Называл не детьми, а сынами.

Он сажал нас обапол себя

И о жизни беседовал с нами.

- Ну, сыны?

Что, сыны?…

- и щемит сердце, и щекочет в носу от детской любви к отцу и любви и уважения отца к детям.

А в этих строках стихотворения:

Мы, бывало, корзинки грибов,

От дождя побелевших, носили.

Ели желуди с наших дубов -

В детстве вкусные желуди были!

- я слышу душевную боль автора, что не быть ему счастливым сейчас вдвоем с братом, как они были счастливы в детстве.

Стихотворение Твардовского "Братья" передает атмосферу счастливого детства того времени, но между строк мы слышим боль души, горечь от того, что счастье не вернуть.

Стихотворение мне понравилось. Щно легко читается и запоминается, что придает ему особую выразительность. Мне кажется, что стихотворение не закончено, Твардовский так и не раскрывает судьбу своего брата. В стихотворении постоянно звучит вопрос, на который не может дать ответ и сам автор.