Cочинение «Анализ стихотворения Твардовского "Братья"»
Творчество Твардовского целиком и полностью принадлежит советской эпохе. Его судьба - отражение того противоречивого времени. Он сочетал в себе веру в идеалы социализма с трагедией своей семьи, веру в человека, в свободу его духа.
В стихотворении "Братья" (1933 г. ), написанном анапестом, Твардовский намеками высказывает свою боль (семья была раскулачена и выслана в северные края на лесоповал):
Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?
В стихотворении для большей изобразительности и усиления восприятия Твардовский прибегает к эпитетам: "одинокий кузнечик", "горячее сено шумело". Братья, засыпая, испытывают томление и чуть-чуть страх, что они вдвоем в сарае:
Но в сарае своем по ночам
Мы вдвоем засыпали несмело.
Одинокий кузнечик сверчал,
И горячее сено шумело…
Чтобы показать гордость братьев, что они на равных сидят
рядом с отцом, Твардовский пишет:
И сидели мы, выпятив груди,-
Я с одной стороны,
Брат с другой стороны,
Как большие, женатые люди.
Читаешь строки стихотворения :
Нас отец, за ухватку любя,
Называл не детьми, а сынами.
Он сажал нас обапол себя
И о жизни беседовал с нами.
- Ну, сыны?
Что, сыны?…
- и щемит сердце, и щекочет в носу от детской любви к отцу и любви и уважения отца к детям.
А в этих строках стихотворения:
Мы, бывало, корзинки грибов,
От дождя побелевших, носили.
Ели желуди с наших дубов -
В детстве вкусные желуди были!
- я слышу душевную боль автора, что не быть ему счастливым сейчас вдвоем с братом, как они были счастливы в детстве.
Стихотворение Твардовского "Братья" передает атмосферу счастливого детства того времени, но между строк мы слышим боль души, горечь от того, что счастье не вернуть.
Стихотворение мне понравилось. Щно легко читается и запоминается, что придает ему особую выразительность. Мне кажется, что стихотворение не закончено, Твардовский так и не раскрывает судьбу своего брата. В стихотворении постоянно звучит вопрос, на который не может дать ответ и сам автор.