Cочинение «Античные сюжеты в произведениях литераторов Франции»

Заметную трансформацию претерпевает в те годы и драматургия. Арман Салакру (род. в 1899 г. ) из числа многих отошедших от сюрреализма писателей. С сюрреализмом связаны пьесы Салакру 20-х годов. В 30-е годы в его драматургии все определеннее обозначается социально-сатирическая антибуржуазная тенденция («Человек, подобный другим», 1936), даже с уловимым антифашистски»! оттенком («Земля кругла», 1938). Но в драматургии, в сравнении с прозой, вторжение общественно-политической проблематики было затруднено, не всегда знаменовало развитие реализма. В 20—30-е годы на французской сцене закрепилась традиция эффектного театрального зрелища. Многим она обязана творчеству Жана Жироду (1882—1944). Жироду стал известен в 20-е годы, после публикации нескольких романов («Белла» и др. ). В их коллизиях и сюжетах уже тогда отражались политические события 10—20-х годов. Однако в романах Жироду появились «странности»- как черта его художественного метода: разрушение логических связей, совмещение реального и нереального и т. п. Этот принцип Жироду развил в драматургии.



Значительная часть пьес Жана Жироду — «перелицованные» античные сюжеты. Он стал создателем «мифологического театра», одного из главных направлений французской драмы XX века. По сравнению с романами, в «перелицованной» драме Жироду усиливается вневременной, условно-сказочный характер изображенного мира. Прошлое модернизируется, традиционные ситуации наполняются намеками на современность, тогда как современность рядится в костюмы далекого прошлого. Комический эффект такого соотношения велик; Жироду остроумен, исключительно изобретателен, хотя зачастую поверхностен, увлекается внешними эффектами; сказывается стремление к самодовлеющей театральности. Например, в пьесе «Амфитрион 38» (1929) напрасно было бы искать глубокие и оригинальные мысли, но там есть очень забавное столкновение богов и людей, есть комические эпизоды, изображающие попытки Юпитера соблазнять смертных женщин и поведение Алкмены, которая верна своему мужу Амфитриону и пытается поэтому обмануть бога.



Пьесы Жана Жироду — не просто эффектное зрелище, созданное виртуозом-комедиографом. Основа «мифологического театра» — релятивизм и глубочайший пессимизм. Не случайно экзистенциалистская драматургия во Франции (Сартр, Камю, Ануй) родственно близка драматургии Жироду и развивала даже «мифологический» жанр. Изображенный Жироду маскарад исторических эпох соответствовал экзистенциалистскому отрицанию закономерности исторического процесса. Драматургия Жироду поэтому противостояла народному театру Роллана и близких ему художников, противостояла «Робеспьеру» с его историзмом, с его проникновением в сущность эпохи и пафосом утверждения революции. Однако и творчество Жи-роду в 30-е годы заметно менялось.



В 1935 году впервые была представлена его драма «Троянской войны не будет». Здесь известные легендарные герои — Елена, дочь Зевса и Леды, похитивший Елену красавец Парис, Гектор, вещая Кассандра и т. п. Однако это все дано в масштабах обыкновенного современного человека. Легендарное и величественное снижается в комических ситуациях и забавных диалогах героев, острословов, ведущих словесные дуэли. Через эффектные реплики и пикантные разговоры пробивается назойливая и неотвратимая тема — тема войны. Что бы ни делали герои — все, что происходит, воспринимается как недолгий перерыв между войнами: «Эта война — последняя. . . А за ней другая». Неотвратимость войны особенно резко воспринимается благодаря контрасту с разумностью и сдержанностью героев пьесы, осознанностью их поведения, логичностью поступков. «Троянской войны не будет»:— политическая трагикомедия с актуальнейшим содержанием, с такой острой для 30-х годов темой, как тема войны. Но мифологическое убранство и в этой пьесе Жироду — важнейший элемент его концепции: драмы наших современников могут сыграть и персонажи из далекого прошлого—ничто, в сущности, не изменилось за многие сотни лет человеческой истории, уверяет Жироду.



Пьеса «Троянской войны не будет» предваряет последнюю драму Жироду — «Безумная из Шайо» (поставлена в 1946 году). Далека беззаботность «Амфитриона 38»; теперь мир кажется зловещим, попавшим в плен жадных промышленников, нахальных и преступных дельцов. Устранены даже внешние различия эпох. Конкретизация зла («деньги — зло мира») сопровождалась в искусстве Жироду созданием утопической картины общества, где воцарившееся зло уничтожается безумной старухой, нетерпимой к пошлости и подлости буржуазных предпринимателей, несущих миру «нищету и войны».