Cочинение «Апокрифы сочинения о персонажах и событиях»

АПОКРИФЫ (от греч. anokpufos — тайный, сокровенный) —возникшие на рубеже нашей эры в древнееврейской и древнесирийской среде, а также на христианском Востоке сочинения о персонажах и событиях Священной истории, не вошедшие в официальные иудейский и христианский церковные каноны.



Эта религиозно-легендарная литература первоначально предназначалась для посвященных, знающих книжников. Впоследствии А. получили название “отреченных” и вносились в специальные перечни-индексы “отреченных книг”, не допускаемых церковными властями к чтению и распространению в среде правоверных иудеев и христиан. Наиболее раннее свидетельство знакомства древнерусских книжников с таким индексом помещено в “Изборнике Святослава 1073 г. ”.



В зависимости от содержания и имен библейских и евангельских персонажей А. традиционно разделяют на ветхозаветные и новозаветные (по аналогии с текстами канонической Библии). Ветхозаветные А. делятся, в свою очередь, на две группы. В первую группу входят А. , появившиеся в дохристианскую эпоху, но не включенные в иудейский канон ветхозаветных текстов. При переводе Библии с древнееврейского на греческий язык они вошли в ее текст (так наз. Септуагинту), а затем в латинский перевод Библии (так наз. Вульгату) (см. Мещерский). В XVI в. католическая церковь признала эти тексты, и они получили название “девтероканонических” или “вторично-канонических”. В славянский текст Библии эти А. были включены в конце XV в. при составлении ее первого полного перевода (1499 г). при новгородском архиепископе Геннадии (это Книга Премудрости Соломона, Книга Иисуса, сына Сирахова, Книга Товита, Книга Иудифь и др. ). Вторая группа апокрифических ветхозаветных текстов осталась за пределами библейского Канона (А. об Адаме и Еве, Енохе, Мелхиседеке, Аврааме и др. ).



Для изучения вопроса о времени и обстоятельствах возникновения А. , об их связи с религиозно-нравстт венными и общественными течениями позднего иудейстра, об особенностях раннего христианства неоценимую роль сыграли находки в сер. XX в. древних рукописей в пещерах Хирбет-Кумрана (Верхний Египет) на берегу Мертвого моря, в особенности тексты из пещеры Наг-Хаммади (см. : А м у с и н И. Д. Рукописи Мертвого моря. —М. , 1961; Тексты Кумрана. —Вып. 1. —М. , 1971; Хосроев А. Л. Александрийское христианство (по данным текстов из Наг-Хаммади). —М. , 1991). Рукописи Мертвого моря сохранили почти полностью оригиналы А. , известных до тех пор только в более поздних переводах на другие языки. Установлено, что для большинства ветхозаветных сочинений языком оригинала был древнееврейский или арамейский, а для новозаветных — преимущественно греческий.

Новозаветные А. возникли уже в первые века нашей эры, дополняя канонический евангельский текст подробностями о земном и крестном пути Иисуса Христа, апостолах, о Богоматери и других евангельских персонажах. Именно в А.

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