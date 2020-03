Cочинение «Библия и научные данные»

Тема моего реферата - Библия. Я постараюсь показать всю важность этой книги, не смотря на то, что многие ее считают обычной книгой. Действительно, сейчас люди не верят Библии, она не имеет почти никакого авторитета при принятии решений в жизни. Не смотря на то, что это одна из самых продаваемых книг, и она пылиться на полке почти в любом доме, я все же думаю, вряд ли кто ее читал, а если и читал, то, вряд ли поднимал какие-либо исторические документы, научные труды чтобы проверить прочитанное. Более того некоторые такие люди даже критикуют Библию обвиняя ее во лживости, в неверности описания хода истории, в несоответствии научных данных с тезисами Библии. Более того, такое отношение принято официальным во многих странах мира, оно имеет такие твердые позиции и так широко пропагандируется, что многие верят и даже не задумываются о том - верно это, или нет?



А давайте проверим эти утверждения. Быть может Библия не противоречит научным данным? Быть может она скорее определяет историю, чем ей противоречит? Для этого нам конечно понадобилось бы много книг по истории, культуре, физике, химии, астрономии, геодезии, археологии, биологии и генной биологии, но мы не первые кто задается такими вопросами, в частности я не первый кто хочет доказать что Библия полностью верна, и не содержит никаких противоречий. Этим, и конечно многим другим, занимается Церковь Адвентистов Седьмого Дня Субботы, образованная в 1844 году (Это пожалуй единственная церковь которая на ряду с проповедью Евангелия, считает нужным и разъяснение Священного Писания) . В частности я буду пользоваться трудами авторов из этой церкви для написания своего реферата.



Итак, для своей работы я использовал следующие источники:



1. Библия, любое издание.



2. Документальный фильм: “ORIGINS, HOW THE WORLD CAME TO BE?” . Prodused by Standart Media International (Netherlands) and Eden Films (U. S. A. ) . Этот фильм задуман профессором Уайлдером Смитом (Wilder Smith) - проффесором Кембриджского Университета (Англия) . По специальности он биохимик, и поэтому, для полноты картины, привлек к съемкам много различных специалистов. Например в сьемках участвовал Вильям Либби - изобретатель радио-углеродного метода.



3. Марк А. Финли “Великие пророчества Библии. ” . Издательство “Источник Жизни” 1992. Автор этой книги Марк А. Финли - профессор университета им. Андрюса (США) . Особым предметом его исследований являются пророческие книги Библии. За последние 20 лет Марк Финли посетил более 30 стран мира, занимаясь научными исследованиями в области Библейской археологии. В данной книге в очень сжатом виде представлены пояснения к пророчествам написанным для всех народов (внутриизраильские не рассматриваются) .



4. “Семинар Откровение” (в 24 брошюрах) . Copyright © 2006 by Seminars Unlimited. Это уроки по книге “Откровение” , где в формализованном виде предлагают обьяснить эту книгу Библейскими цитатами.



5. Астрономия. Учебник для 10 класса средней школы Москва “Просвещение” 1981. Взят мною как атеистический и научный источник информации (цитат) .



6. Г. Гече “Библейские Истории. “. М. 1988. Взята мною как атеистический источник для рассмотрения хронологии.



В своей работе я рассмотрю следующие вопросы (по которым в заключении сделаю вывод) :



1. Библия и научные данные. Вопросы о происхождении вселенной, солнечной системы, жизни, видового многообразия и вопросы касающиеся геологических и археологических данных.



2.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--