Cочинение «Джульбарс (художественное описание)»

Раннее летнее утро. Из будки, стоящей в тени раскидистой вишни, доносится тихое поскуливание и повизгивание. Наконец раздается громкое «гав» — и тишина. . . Через несколько секунд в отверстии появляется лохматая собачья голова. Это — Джульбарс, наш сторожевой домашний пес. Он уже старый и очень плохо видит, но слух у него до сих пор отменный. Когда бабушка на кухне гремит кастрюлями, Джульбарса не узнать: он кружится на одном месте, пытается встать на задние лапы и сипло лает. Это означает, что пес голоден и уже совсем не прочь подкрепиться. В остальное время наш сторож предпочитает нести службу, положив



белую с черными пятнами голову на короткие передние лапы и делая вид, что он совсем не спит. Здесь главное — не захрапеть, тогда никто не сможет упрекнуть его в увиливании от работы.



Наш Джульбарс — обыкновенная дворняжка, только имя у него благородное. А остальное: хвост бубликом, короткие висячие уши и ежики репейника на боках — самые обыкновенные. Однако несмотря ни на что, Джульбарс — верный и преданный пес, и мы его очень любим. А старость нужно уважать — даже собачью.