Cочинение «Друзья познаются в беде»

Еще Аристотель писал, что «дружба — это самое необходимое для жизни, так как никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если бы он имел все блага». И действительно, трудно человеку в жизни, если он один, если нет рядом верного друга. Как же его найти, того, единственного, настоящего? Как узнать его?



Многие мои сверстники, кажется, вообще перестали понимать, что такое дружба и кто такой друг. Часто дети говорят: «Мы дружим: вместе идем в школу, вместе возвращаемся домой. Мы живем в одном доме». И это все? Неужели это и есть дружба? Неужели этих двоих можно считать друзьями? Думаю, нет. Им просто по пути.



Или вот такой пример. Дал списать контрольную — друг. Не дал — негодяй. Имеешь современные диски с современными суперхитами, модные журналы — с тобой стоит дружить. Не имеешь, у тебя другие интересы — ты не друг. Я вовсе не против, чтобы помочь выполнить трудное задание или дать послушать диски. Но если этого требуют от меня за оказанные мне ранее какие-либо услуги, то о какой дружбе тут может идти речь? Поступки, продиктованные корыстью, — это поступки не друга, а ищущего выгоду человека