Cочинение «Этапы итальянского Возрождения»

Родиной всего европейского Возрождения явилась Италия, потому что в Италии создались крепкие социально-экономические предпосылки для возникновения этого движения, заключавшиеся в раннем расцвете городов и новой городской культуры. При этом, однако, наблюдается некоторое запаздывание явлений идеологического порядка по сравнению с процессами социально-экономического развития страны. Так, хотя крупнейшие итальянские коммуны достигли экономического расцвета уже в XIII в. , весь XIII в. в итальянской литературе и искусстве проходит еще под знаком господства феодальной идеологии. Только на грани XIII и XIV вв. в творчестве величайшего поэта Италии Данте проявляются отдельные черты Ренессанса. Самое же движение Ренессанса начинается в XIV в. у писателей следующего за Данте поколения.



Захватывая исторический отрезок времени в два с половиной века, итальянское Возрождение прошло в своем развитии три этапа, связанных с различными периодами итальянской социально-политической жизни XIV—XVI вв.



Первый этап итальянского Возрождения приходится на XIV в. Это время отмечено в политической жизни Италии продолжающимся господством свободных городских коммун, которые переживают, однако уже пору своего разложения. Рост капиталистических отношений порождает новые, значительно обостренные, по сравнению с XIII в. , формы классовой борьбы между имущими и неимущими слоями городского населения, которые превращаются в эксплуататоров и эксплуатируемых. Страх буржуазии перед начинающимися в городах народно-революционными движениями вызывает переход ряда итальянских городов-государств от республиканского строя к монархическому — к принципату. Такой переход совершается в Милане, Вероне, Ферраре и других городах. В целом же культурная и литературная жизнь Италии еще связана с городскими коммунами. Это придает особый народно-демократический характер раннему Возрождению.



В деятельности великого предшественника Возрождения Данте и первых итальянских гуманистов Петрарки и Боккаччо народные и ученые элементы переплетаются и взаимно оплодотворяют друг друга, причем вторые еще не подавляют и не оттесняют первых. Самое обращение к античности, возникающий у Петрарки культ классической древности являются не прихотью образованных людей, оторванных от народной жизни. Напротив, оно вырастает в качестве ответа на запросы широких кругов итальянского общества, притом вырастает на почве никогда, в сущности, не прерывавшейся в Италии латинской культурной традиции.



В XV в. общее направление и содержание литературы гуманистов решительно видоизменяются вследствие значительных изменений в социально-политической структуре итальянских городов. В результате окончательного подавления революционного движения в городах свободные коммуны повсеместно сменяются «тираниями», принципатами. Гуманисты XV в. теряют связь с народным движением, они борются с ранним гуманизмом, связанным с культурой свободных городов и частично еще проникнутым средневековыми традициями. Гуманизм XV в. превращается в искусственное воспроизведение античных идей и образов, обращенное к узкому кругу просвещенных людей, группирующихся вокруг княжеских дворов. Антидемократические настроения выражаются в пренебрежении к итальянскому языку, заменяемому латинским.



Однако и в этой своей новой, аристократически-ограниченной форме гуманизм нес в себе целый ряд прогрессивных черт. Прежде всего гуманисты XV в. гораздо более последовательно отходили от традиций феодального средневековья и присущей ему религиозной идеологии. Они были писателями, более скептически настроенными к христианству, чем Петрарка и Боккаччо. Противоречия исторического момента, обусловившие переход от коммуны к принципату, открывали широкий простор для развития личности, освобожденной от всяких феодальных или корпоративных связей и ограничений. Так в своеобразных условиях итальянской жизни XV в. развилась и созрела основная идея ренес-сансного гуманизма — идея раскрепощения автономной человеческой личности.



Период высшего расцвета гуманизма, в его новом аспекте, связан с большим ущербом для литературы на национальном языке. В течение значительной части XV в. господствует литература на латинском языке; античная традиция оттесняет национальную, которая начинает возрождаться лишь в самом конце XV в. Особое место занимает Флоренция времен Лоренцо Медичи, в которой делается попытка примирить античную и национальную традиции. Главным достижением Лоренцо и его кружка было Возрождение итальянской литературы, значительно обогащенной за счет латинской литературы гуманистов.



Наконец, третий этап литературы итальянского Возрождения — XVI в. , являющийся началом длительной феодально-католической реакции, обусловленной экономическим и политическим упадком Италии. В обстановке феодально-католической реакции в Италии происходит кризис гуманистической культуры. Литература постепенно теряет свою былую содержательность, свои реалистические устремления; в ней воцаряются формализм и подражательство великим писателям античности и раннего Возрождения. Однако процесс этот происходит далеко не сразу и не прямолинейно. Разложение Ренессанса не мешает появлению отдельных выдающихся писателей, вносящих заметный вклад в сокровищницу ренессансной культуры. В частности, в Италии XVI в. создается художественный стиль классицизм, который затем разовьется и породит крупнейшие достижения во Франции XVII в.