Cочинение «Исторические песни и былины»

Исторические песни "О Щелкане Дудентьевиче", "О Михаиле Козаринове", "О взятии Казани" . Исторические песни немного отличаются от былин. Правда, некоторые богатыри напоминают разных исторических героев, но в былинах все фантастично-сверхъестественно. В исторических же песнях воспеваются исторические события и лица, часто преувеличенные народной фантазией; но сказочного, сверхъестественного в исторических песнях нет.



Когда складывались исторические песни? Большая часть исторических песен относится к эпохе татарского ига, к эпохе Иоанна Грозного и к Смутному времени. Но и в позднейшие времена складывались в народе исторические песни, складываются и в наши дни. Самые известные песни из эпохи татарского ига, это — песни о Щелкане Дудентьевиче и о Михаиле Козаринове.



Песня о Щелкане Дудентьевиче. Щелкан Ду-дентьевич — любимый шурин татарского царя Азвяка. Ездит Щелкан по покоренной русской земле и берет жестокую дань с русских людей:



«С князей брал по сту рублев,



С 6о(яр — по пятидесяти,



С крестьян — по пяти рублев;



У которого денег нет,



У того — дитя возьмет;



У которого дитя нет,



У того жену возьмет;



У которого жены пет,



Того самого с головой возьмет».



В песне рисуется тяжелая картина сбора дани. Пока Щелкан таким образом собирает дань, в "Большой Орде" (Золотой Орде) царь Азвяк делит между татарами русские города: кому он дарит Вологду, кому — Кострому, одному любимому шурину, Щелкану Дудентьевичу, ничего не подарил. Щелкан между тем возвращается в Орду и просит Азвяка подарить ему "Тверь старую, Тверь богатую". Получивши Тверь, Щелкан едет в свое новое владенье и начинает так круто (расправляться с тверичанами, что они, доведенные до отчаяния, идут жаловаться на него своим русским князьям, Борисовичам. Князья хотят заступиться за своих мужиков и отправляются к Щелкану с подарками. Щелкан подарки принимает, но князьям "чести не воздает". Тогда, потерявши терпенье, они расправляются с злым татарином: один берет его за волосы, другой — за ноги и разрывают его пополам. "И ни на ком не сыскалося". . . В этих словах, которыми заканчивается песня, народ выражает свою заветную мечту. Вряд ли такой поступок на самом деле остался бы безнаказанным!



О Михаиле Козаринов е. Другая песня из татарской эпохи рассказывает о том, как Михайло Козаринов освобождает из татарского плена русскую девушку "полоняночку". Сам Михайло Козаринов своей силой и удалью напоминает знакомых нам богатырей. В песне рассказывается, как он увидал с горы "в поле три бела шатра"; увидал:



«Сидят три татарина,



Три собаки: наездники,



Перед ними ходит красна девица,



Рус ска девица полоняночка». Три татарина взяли еев плен, а она перед ними плачет, "во слезах не может слова молвити". Очевидно, часто татары брали таким образом в плен русских девушек и увозили их.



«Как ясен сокол напущаетсяНа синем море на гуси и лебеди,



В О чистом поле напущается



Молодой Михаила. Козарянин» на трех злодеев татар.



«Первого татарина копьем сколол,



Другого, собаку, канем стоптал,



Третьего — о сыру землю». Освободив русскую девушку, он узнает в ней родную сестру. Жалобно она рассказывает брату:



«Я вечор гуляла в зеленом саду



Со своей сударыней матушкой,



Как издалеча из чиста поля,



Как черны вороны налетывали,



Набегали тут три татарина наездника,



Полоняли* меня, красну девицу,



Повезли меня ва чисто поле;



А я так татарам досталася,



Трем собакам наездникам».



Песня о взятии Казани. Из эпохи царствования Иоанна Грозного известны песни, в которых отражается характер Горзного царя, порывы его страшной жестокости, переходящей иногда вдруг в покаяние и щедрую милость. Известна песнь о взятии Казани. Рассказывается, как пушкари подвели подкопы под стены казанские, подкатили бочки с порохом, провели к бочкам фитиль и прикрепили его к зажженной "свече воску я!рого". Такую же свечу зажег у себя в палатке царь Иван Васильевич и следит, как она догорит, зная, что когда догорит эта свеча, догорит и та, которая в подзе-мельи, и должен раздаться взрыв, стены казанские должны взлететь. Однако, свеча догорает, а взрыва нет. «Воспалился тут великий князь Московский, Князь Иван, сударь, Васильевич, прозритель, И начал канонеров (пушкарей) тут казнити, Что иачалася от канонеров измена». Едва упросили пушкари царя выслушать их, объяснили ему, «Что на ветре свеча горит скорее, А в земле то свеча идет тише». Призадумался грозный царь, слушая объяснение пушкарей, а в это время свеча под землей догорела, раздался взрыв, и стены казанские взлетели на воздух.



Есть песни о пощрении Сибири, о казаке Ермаке. Песни эпохи Смутного времени и др. Несколько песен относятся к эпохе Смутного времени. В этих песнях мы видим отрицательное отношение к Лжедмитрию, Гришке Отрепьеву, которого народ называет "еретиком", "вором-собакою", а Марине Мнишек даже приписывается колдовство, чародейство: когда Лжедмитрия убили, Марина вылетела из окна, обернувшись сорокой.



Есть песня о царевне Ксении Годуновой, к которой народ, наоборот, относится с большим сочувствием, жалеет ее, оставшуюся сиротой после смерти царя Бориса Годунова, во власти Гришки Отрепьева.



Есть несколько песен о Петре Великом. Складывались народные и солдатские песни и позднее, во время разных войн. Складываются песни в народе и в наши дни.