Cочинение «Книги без которых не могу обойтись»

План



1. Роль книги в жизни человека.



2. Любимые книги:



а) поэзия А. Пушкина;



б) размышления о ценностях человеческой жизни в сказке «Маленький принц»;



в) чудеса нужно делать своими руками.



3. Книги – наши верные друзья.

Книги – это окна, через которые душа смотрит на мир.





Ричард Вильсон, английский художник



Чтение играет важную роль в развитии человека. Наблюдая за героями художественных произведений, за их действиями в различных жизненных ситуациях, читатель получает определенный опыт, модель поведения. Книги нас окружают с детства и сопровождают всю жизнь. Проходят времена, меняются вкусы, но хорошую книгу время не старит. Древние восточные мудрецы советовали: «Идущий в дороге и скучающий в одиночестве пусть возьмет себе в спутники книгу – нет спутника лучше ее; болеющий и страдающий пусть возьмет себе в помощь книгу – в мире нет лекарства ее сильнее».



У каждого из нас есть свои любимые книги – те книги, к которым мы обращаемся и перечитываем, когда нам грустно или когда хочется поделиться с кем-то радостью. От чтения таких книг получаешь истинное удовольствие, потому что они оставляют след в нашей душе. Это книги, о которых мы можем вспомнить с друзьями в подходящей обстановке.



В разном возрасте нам нравятся разные книги, но есть такие, о которых помнишь всегда. Зачастую, когда вспоминают о книгах, сыгравших определенную роль в жизни человека, называют прозаические произведения. Но без поэзии трудно передать любовь, радость, красоту, то чувство прекрасного, которое охватывает нас, когда замечаешь то, на что раньше не обращал внимания. Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет нас по-новому смотреть на мир, она помогает быть добрее и решительнее. Среди любимых поэтов можно назвать А. Пушкина, который показал нам мир во всей его красоте. Стоит только прочитать строки «Все живо там, все там очей отрада, сады татар, селенья, города…», и в воображении возникает яркая, наполненная красотой картина. И так хочется в нее попасть, чтобы почувствовать свежий горный воздух! В стихотворениях Пушкина о любви лирический герой рассказывает о сложной, противоречивой, чаще неразделенной любви. Нежность перемешана с горечью, болью, мечты – с отчаяньем, но все же чувства героя просты и понятны читателю. Несмотря на жизненные невзгоды, трудности, ревность, лирический герой Пушкина великодушен по отношению к женщине. Она – его богиня, которой он благодарен и за муки, и за радость любви, и за счастье.



Не оставляет равнодушным сказка для взрослых и детей «Маленький принц». Может, это и не сказка, хотя события в произведении фантастические. Это произведение нужно читать не спеша и, может, не один раз, чтобы понять его философское содержание, символику, чтобы взять для себя те зернышки мудрости, которые Антуан де Сент-Экзюпери щедро рассыпал по страницам сказки. Чем же необычно это произведение, о чем оно? Маленькому мальчику надоело быть одному на своей планете, и он отправился в путешествие. Попав на планету Земля, он случайно встречается со взрослым человеком – с летчиком, который потерпел аварию. В этой ситуации ребенок ведет себя мудрее, нежели взрослый: именно маленький принц поддерживает летчика, который обречен на гибель. Взрослые, которых Маленький принц называет странными, действительно ведут себя странно: вечно куда-то спешат, живут выдуманными проблемами. Люди часто не понимают, что значит быть счастливыми, не знают, чего сами хотят. Запоминается встреча маленького мальчика и лиса. Герои убеждают нас, что дружба – чувство, которое необходимо в жизни каждому. Люди нужны друг другу и несут друг за друга ответственность. «Маленький принц» – это размышления автора о смысле жизни, поиск истины. Это книга о дружбе и любви, об ответственности, о счастье.



Произведение А. Грина «Алые паруса» тоже о счастье. Повесть как бы пронизана солнцем, любовью к жизни, верой в то, что человек своими руками может совершать чудеса – во имя осуществления своей мечты, во имя любви и счастья. Ассоль и Грей, главные герои повести, доказали нам, что в жизни есть чудеса. Главное – верить в свою мечту и делать все, чтобы она осуществилась.



Каждый человек мечтает о счастье, о любви. Каждый из нас попадает в ситуации, когда с кем-то нужно посоветоваться, попытаться найти ответы на вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Конечно, хорошо, если рядом близкие и родные люди, которые помогут тебе. Но нельзя забывать и том, что есть любимые книги – наши верные друзья.

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