Cочинение «"Кто себе друзей не ищет, самому себе он враг"»

Эти слова Шота Руставели -- золотые. Ведь без друзей человек не может жить. К кому ты пойдешь, когда на душе тяжело? К другу, конечно. У нас сейчас входит в моду иметь своего психотерапевта, к которому можно сходить, рассказать о чем-то наболевшем. Но я думаю, что не каждый сможет излить душу перед практически незнакомым человеком. А вот близкий друг у нас -- словно родной. Он вас и выслушает, и поможет чем-нибудь.

Я считаю, что жизнь без друзей очень скучна. Ну что это за жизнь: учеба, дом и опять учеба или работа?! Так же голова кругом пойдет. Хорошо иметь друзей, но лучше, когда имеешь немногих друзей, но таких, которые за тобой в огонь и воду пойдут, чем много друзей "на минутку". Когда у тебя есть что им дать, или когда они тебя боятся, потому что ты сильнее. Таких друзей нужно опасаться. Есть очень хорошая пословица: "Явный враг -- полбеды, а неверный друг -- настоящая беда".

И еще один аспект -- старость. Пока ты молод, полон сил, ты с головой уходишь в работу, в семью. И отсутствие друзей незаметно. Но когда ты постарел, пошел на пенсию, дети разъехались -- ты остаешься один, без друзей. А ведь одиночество приближает смерть. Ты постоянно один, на всех ворчишь, сидишь в четырех стенах, и тебе хочется умереть. А те, у кого есть друзья, постоянно гуляют вместе, ходят друг к другу в гости -- им хорошо, и старость не так заметна.

Люди, заботьтесь о себе -- ищите и берегите друзей