Cочинение «Летопись как литературный памятник – художественный анализ. Литература XI—XII веков»

Летопись как литературный памятник



Являясь по своему содержанию историей нашего государства на заре его существования, древнерусская летопись представляет собой в то же время литературный памятник большой идейной и художественной ценности. В ней собрано много народных поэтических сказаний и легенд, приводятся пословицы и поговорки, народные «плачи» и песни. В ней содержатся разнообразные в жанровом отношении произведения древнерусской книжной письменности: воинские повести, церковные сказания, рассказы о взаимоотношениях между князьями.



Летописные рассказы отличаются художественным мастерством. Как живые, выступают перед нами русские князья: суровый воин Святослав, отважный, храбрый, любящий свою дружину Мстислав, защитник Русской земли Владимир Мономах т другие. Летописцы не только повествуют о князьях и событиях, но и ярко рисуют картины быта и русской природы. Они стремятся к правдивому описанию лиц и событий.



Западноевропейские хроники написаны на латинском языке, бывшем в средние века международным книжным языком. Русская летопись написана древнерусским народным языком.



Стилистически летопись разнообразна. Там, где повествуется о событиях церковной жизни, сильнее чувствуется церковно-книжный язык, в других местах — и это чаще — речь летописца близка к живой древнерусской речи. Самая манера изложения меняется в зависимости от характера и содержания записей. Очень сжато записываются летописцем исторические события, но он широко применяет разные изобразительные средства языка в различных рассказах, включённых в летопись. Здесь приводятся диалоги, даются выразительные портреты князей, изложение часто принимает драматически напряжённый характер, местами звучит ритмическая проза