Cочинение «Мир поэзии Н. А. Заболоцкого (по стихотворению «Я воспитан природой суровой»)»

Стихи — это способ выражения человеком своих самых сокровенных чувств, мыслей, намерений. Каждый человек обладает бессмертной и неповторимой душой, надеждами, мечтами. И поэтому стихи великих поэтов завораживают читателя, заставляют задуматься над вопросами, которые в суете повседневной жизни выпадают из поля зрения.



Стихи Н. Заболоцкого невозможно читать равнодушно. Его поэзия — это яркая палитра человеческих чувств, которые часто оказываются скрытыми. Например, короткое стихотворение «Я воспитан природой суровой» является, по сути своей, настоящим рассказом о самом поэте, его внутреннем мире.



Я воспитан природой суровой,



Мне довольно заметить у ног



Одуванчика шарик пуховый.



Подорожника твердый клинок.



Эти строчки говорят о неразрывной связи между самим поэтом и окружающим миром. Поэт получил достойное воспитание, в котором участвовала сама природа, научившая его замечать все, что бывает скрыто от человеческого глаза. В самом деле, редкий человек способен обратить внимание на красоту одуванчика или искренне любоваться подорожником. Достаточно обратить внимание на то, как поэт говорит об одуванчике — «одуванчика шарик пуховый». Это очень трогательное сравнение, которое свидетельствует о богатстве души человека. Ведь в суете повседневной мало кто способен восторгаться красотой цветка или просто заметить само существование маленького растения. А Заболоцкий не только замечает, он чувствует, что абсолютно все вокруг мило и дорого ему.



Чем обычней простое растенье,



Тем живее волнует меня



Первых листьев его появленье



На рассвете весеннего дня.



Поэты—удивительные люди! Они способны всерьез рассуждать о самом незначительном, на что не сразу внимание-то обратишь. Мало кто из людей задумывается, сколь прекрасно «первых листьев появленье». А ведь это — замечательный дар самой природы, и тот, кто умеет вовремя разглядеть это настоящее чудо, является истинным счастливцем. Поэт говорит о том, что его волнует каждое растение. Ведь даже самая маленькая травинка или листочек — это часть огромной, непознаваемой жизни вокруг себя. И важно не пропустить ни одного мгновения из всего великолепия, которое окружает человека. Рассвет весеннего дня — это награда, которую природа дарит далеко не всем. Люди способны жить, не обращая абсолютно никакого внимания на то, что творится вокруг. И пусть каждый рассвет весенних дней радует глаз, волнует душу, все это остается незамеченным. А поэт отличается от равнодушных людей, он намного богаче их. Для него все имеет значение, все влияет на эмоциональный настрой.



В государстве ромашек, у края,



Где ручей, задыхаясь, поет,



Пролежал бы всю ночь до утра я,



Запрокинув лицо в небосвод.



Поэт создает удивительную картину окружающею мира. «Государство ромашек», «поющий ручей» — все это свидетельствует о незаурядной натуре автора, который подмечает малейшие детали в огромном мире вокруг. Он готов забыть все свои дела, чтобы всю ночь оставаться на природе, любоваться ее красотой, ощущая себя крохотной частичкой большого мира.



Жизнь потоком светящейся пыли



Все текла бы, текла сквозь листы,



И туманные звезды светили,



Заливая лучами кусты.



Пусть жизнь идет своим чередом, главное, чтобы вокруг были такие же листочки, неторопливо шуршащие в тиши лесной. И звезды откуда-то издалека таинственно взирают на всю красоту природы, будто знают какие-то сокровенные секреты мироздания.



И, внимая весеннему шуму



Посреди очарованных трав,



Все лежал бы и думал я думу



Беспредельных полей и дубрав.



Весенний шум радует человека, потому что дарит ему какую-то удивительную силу и бодрость. Поэт чувствует каждое дуновение ветерка, и жизнь природы, такая загадочная и неповторимая, заряжает его бодростью, дарит силу и уверенность. Можно сколько угодно времени провести среди этой красоты, размышляя о быстротечности времени и о незыблемости самих жизненных основ бытия.