Cочинение «Модест Петрович Мусоргский»

Среди композиторов “Могучей кучки” Мусоргский был наиболее ярким выразителем в музыке демократических идей 60-х годов XIX века. Именно Мусоргский как никто другой сумел многосторонне, с большой обличительной силой раскрыть в музыке суровую правду жизни русского народа, воссоздать, как сказал В. В. Стасов, “весь океан русских людей, жизни, характеров, отношений, несчастья, невыносимой тягости, приниженности”. Что бы ни писал Мусоргский: оперы, песни, хоры, — всюду он выступает гневным и страстным обличителем социальной несправедливости. Следуя во многом заветам Даргомыжского, называя его “великим учителем музыкальной правды”, Мусоргский сумел пойти дальше него, обратившись к невиданным еще глубинам народной жизни. Всю свою жизнь он искал новые пути в искусстве, никогда не довольствовался найденным и всегда “бросал хорошее в поисках еще лучшего”.



Модест Петрович Мусоргский родился 9 марта 1839 года в селе Карево-Торопецкого уезда Псковской губернии в семье помещика. Бабушка будущего композитора была крепостной крестьянкой. Отец Модеста Петровича служил чиновником, мать была дочерью небогатого помещика. Музыкально образованная и одаренная пианистка, она была первой учительницей музыки своего сына.



Воспитательницей Модеста была также няня, преданная и любящая женщина. Подобно няне Пушкина, она знала множество песен и сказок. Именно ее сказки, вспоминал Мусоргский, послужили главным импульсом к музыкальным импровизациям на фортепиано в то время, когда он не имел еще понятия о самых элементарных правилах игры на инструменте. Воспоминания детских лет отражены Мусоргским в одной из его ранних фортепианных пьес и в некоторых номерах вокального цикла “Детская”. Незабываемо яркими были впечатления от русских народных песен и причитаний, слышанных в родном селе, от богатой и суровой природы родного края.



Музыкой Мусоргский начал заниматься е пяти лет и делал быстрые успехи. Так, девяти лет он сыграл перед гостями трудный концерт Фильда. Его музыкальную одаренность заметили, но о профессии музыканта не могло быть и речи: в помещичьем кругу это занятие считалось недостойным дворянина. По желанию родных Модест должен был стать офицером, как в свое время и другие юноши их семьи.



В 1849 году Мусоргского со старшим братом отвезли в Петербург и отдали в немецкую Петропавловскую школу. Одновременно шли занятия музыкой у известного в то время педагога А. Герке. Затем Мусоргский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков, по окончании которой был зачислен в Преображенский полк. Первые годы самостоятельной жизни Мусоргского ничем не отличались от жизни его приятелей по военной службе. Он вел светский и довольно легкомысленный образ жизни: развлекался, танцевал на балах, охотно играл танцы и пел отрывки из модных итальянских опер.



Вскоре важные события послужили поворотом в жизни Мусоргского. В 1857 году он знакомится сперва с Даргомыжским, а затем с молодым Балакиревым. Тогда же начались их музыкальные занятия и тесная дружба. Но офицерская служба отнимала слишком много времени, отвлекала от серьезной творческой работы. Вот почему через год Мусоргский выходит в отставку и всецело посвящает себя музыке. Однако, чтобы зарабатывать на жизнь, ему пришлось все же служить в качестве мелкого чиновника.



Много радости юноша находит в творческом общении с композиторами “Могучей кучки” — Балакиревым, Кюи, Бородиным, РимскимКорсаковым, а также с критиком В. В. Стасовым. Друзья собирались, играли свои произведения, обсуждали их. Душою общества и непререкаемым музыкальным авторитетом был в те годы Балакирев.



В 1863 году Мусоргский сблизился с передовой студенческой молодежью и некоторое время жил в “коммуне” с пятью другими товарищами. Они много вместе читали, обсуждали литературные новинки, спорили о назначении искусства и событиях общественной жизни. Такие коммуны, возникшие под влиянием романа Чернышевского “Что делать?”, были распространены в 60е годы среди передовой, демократически настроенной молодежи и студентов.



В начале 60х годов Мусоргский работает над своей первой оперой “Саламбо” по роману Флобера. В грандиозных народных сценах этого произведения уже проявляется индивидуальность композитора (опера осталась неоконченной). В 1867 году создается симфоническая картина “Иванова ночь на Лысой горе” в ее первой редакции. Тогда же появляются замечательные песни на слова Некрасова — “Калистрат”, “Колыбельная Еремушке”. В 1868 году Мусоргский начинает оперу “Женитьба” на текст комедии Гоголя. И хотя было написано лишь первое действие, но работа оказалась важной для композитора. Подобно Даргомыжскому, он ищет новые средства музыкальной выразительности, пытается сблизить музыкальную речь с живыми интонациями человеческого голоса, разговорной речи.



Вся сила таланта Мусоргского раскрылась в опере “Борис Годунов” по трагедии Пушкина. Опера была начата в 1868 году.



Сюжет “Бориса” захватил Мусоргского.

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