Cочинение «Мой взгляд на мою страну и мир»

Я родилась и живу в Черниговке вот уже 14 лет. Именно моя семья, моя бабушка, мама и тётя объяснили мне, что такое Родина.



«Есть у человека мама, - говорила бабушка, - а ещё есть Родина – это вторая мама». Она считает, что любовь к Родине сильнее смерти, поэтому нужно дорожить тем, что имеешь. Предки наши говорили: «Пока ты на коне, познай мир». И это замечательно! Пока полон сил и энергии, просвещайся, изучай жизнь других стран и народов. Но, тем не менее, где бы ты ни был, родная земля остаётся одной – единственной. Только храня с ней духовную связь, ты будешь с достоинством идти по жизни. А мы имеем всё: и бескрайние степи, и леса, и горы, и поля, на которых растёт пшеница. Ранней весной поля светло-коричневые, потом они зеленеют, и к небу начинают тянуться первые ростки пшеницы.



С каждым днём всё выше и выше, и наступает момент, когда сердце наполняется радостью от спелой пшеницы и ячменя, шептания и пляски нежных-нежных, пушистых, тёплых колосков. Колышется, волнуется поле, и ждёт свою жатву натруженная земля. Всему начало тут и борозда.



Я однажды с папой поехала в поле, когда убирали урожай. До чего же красиво золотое поле, я не могла отвести глаз от этой картины, а до чего счастливы и прекрасны труженики полей, хотя в грязной одежде и с чёрными руками. Я любовалась, как одна за другой тележки с зерном отправлялись на ток, на их место возвращались пустые. Весёлые комбайнёры, перевыполняя планы, приветствовали друг друга зажигательной улыбкой и пожатием руки. Вот где наше счастье, наше богатство, наша Родина! Тогда я подумала: «И как же наши односельчане могли оставить всё это богатство – землю, Родину, то есть такое прекрасное село и уехать, чтобы искать другую Родину, а потом ежедневно ронять слезы о своём насиженном любимом местечке. » Нет, лучше моей Родины никому не найти. Казахстан – это мой мир, моя жизнь, моя душа и моё счастье.



Чего только не пережила наша страна? Великое переселение народов в годы репрессий, в годы Великой Отечественной войны. С запада, востока и севера шли эшелоны в Казахстан. А в эшелонах были люди, которых сорвали с насиженных мест, разорив отчие дома. С ними были маленькие дети. Всех выгрузили в степи, под открытым небом. В моей стране много таких точек, кровоточащих по сей день. Казахстан всех принял, приютил, обогрел. Он всех объединил, невзирая на цвет кожи и разрез глаз. Он стал второй Родиной для многих народов, обиженных и отвергнутых. В суровые военные годы Казахстан был надежным тылом для фронта. В домнах и плавильных печах ковалась победа. Многие дома гостеприимных казахов распахивали двери тысячам эвакуированных.



В год, когда партия призвала молодежь на поднятие целинных земель, со всех концов света юноши и девушки ехали в Казахстан. Именно с этого года началась славная трудовая эпопея целинного Казахстана.



Моя Родина, выдававшая по миллиарду пудов зерна, действительно стала кормилицей-матушкой для тех, кто вспахал, засеял нетронутые залежные земли. А трудились на ней рядышком – и русский, и казах, и украинец, и белорус, и мордвин. Я поняла: для всех, кто родился и живёт в Казахстане, тот хлебный край, богатый цветными металлами, углём, нефтью, но главное народами и народностями, и есть Родина, которая начинается с независимости. Пришедшая независимость наполнена кровью и потом не одного поколения.



Роман «Одинокая юрта» иллюстрирует нам ещё одну страницу истории Казахстана – коллективизацию. Она принесла голод, а значит и смерть в казахскую степь. Читая роман «Школа жизни», мы узнаём, что казах должен знать предков до седьмого колена. Это очень важно. Мы должны помнить историю своей Родины. Так как духовное начало народа делает сильным государство. В человеческой памяти навсегда останутся декабрьские дни 1986 года. В этот день молодежь от имени народа заявила о своём несогласии с существующим строем. Эти события стали началом независимого государства, поворотом в судьбе народа. Независимость, провозглашённая в декабре 1991 года, досталась не сразу. Она готовилась веками. Главное, что мы, люди разных национальностей, прожили эти 15 лет в мире и согласии.

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