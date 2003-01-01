Cочинение «Некоторые рассуждения о Победе всех Побед»

Вот уже скоро шестьдесят лет со дня Победы над фашистской Германией, со дня Победы над фашистской Германией, со дня величайшей Победы над тем кто хотел подмять под себя весь мир, пытался диктовать свои законы, делил людей на плохих и хороших, осмелился делать судьбу " первосортных" и " второсортных" народов. Да кто они такие, чтобы вот так распоряжаться жизнями людей? Кто им дал право власти во всём мире? А они верили, что у них действительно есть такое право, и нисколько в этом не сомневались. Они искали доказательства того, что арийцы - " суперлюди", потомки великой цивилизации Атлантиды. Не жалели на исследования ни сил, ни средств. Организовывали походы в Тибет, надеясь получить эти самые доказательства у тибетских монахов. Не обошлось и без магии. С помощью шаманов, заклинателей и других посредников между нашими и " параллельными" мирами. Гитлер надеялся разгадать тайну управления массами. По этому поводу в наше время ведётся много споров. Им почти удалось подчинить себе весь Земной шар, но… но мир не может быть однополярным, и задачу не допустить эту однополярность взяла на себя наша страна. Наша великая Родина усилиями героических, смелых и сильных духом людей остановила страшную силу фашизма. Все: и солдат, и рабочий, и старик, и ребёнок, и учитель, и врач - все боролись, боролись за мирное голубое небо над головой. Это они обеспечили нам спокойное будущее. Благодаря им мы - свободные люди, а не рабы. Да кто знает, если б тогда наша страна потерпела поражение, были бы мы, родились бы наши родители, было бы такое название Россия? Никто никогда не думал, что могло бы быть тогда? Но мы победили, и к этой победе в современном мире существует разное отношение, об этой войне множество различных мнений. Сейчас задаются вопросом: " Что правда, а что ложь в этом эпохальном событии двадцатого века?" В 2003 году в одном из выпусков программы Светланы Сорокиной " Основной инстинкт" поднималась проблема Победы во второй мировой войне. Так вот в эфире этой программы один умный человек сказал: " Есть одна правда- Победа". В наше время очень много средств массовой информации стремится предоставить все скверные подробности нашей Победы, показать изнанку этого события, сейчас почему-то модно всё Великое обращать во что-то некрасивое и нехорошее, демонстрировать обратную сторону медали прошлых лет. Но нашему обществу такая правда не нужна, оно к этому не готово. Снова повторю: есть одна правда- Победа.

В сети Интернет существует множество сайтов, посвящённых Великой Отечественной войне, в дань памяти павшим за нашу Родину и в знак уважения ветеранам. О, как же благодарны ветераны создателям этих сайтов, ведь книги, сайты, заметки в газетах - всё это продлевает не только память о великой победе всех побед, это продлевает ещё и жизнь наших спасителей. Так давайте почаще будем говорить дорогим ветеранам слова благодарности и напоминать им о том, что мы их безмерно любим, и всю жизнь восхищаться их подвигом! Кстати, ко дню 60-летия со дня Победы президент России В. В. Путин подписал указ об учреждении юбилейной медали " 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ". Спрашивается, а разве нельзя было издать указ об учреждении медали " 58 лет Победы в Великой Отечественной войне" или "59 лет Победы в Великой Отечественной войне"? Ведь ветеранов становится всё меньше, остаётся только память о них и о тех событиях, которые были совсем недавно и оставили неизгладимый след в истории России, нашей многострадальной страны.

В заключение мне бы хотелось привести замечательные строки Н. Морозова:



Весь мир всколыхнулся от радости той,

Которую ждали народы,

Победа далась нам ценой не простой,

Да здравствует Знамя Свободы!

И радости нашей не видно конца.

Мы счастьем великим богаты!

Встают из траншей, вытирая с лица

От выстрелов, копоти, солдаты.

В сраженьях лихих устоял Сталинград,

Москва не согнулась в коленях.

Защитником стал наш советский солдат,

Он дрался за жизнь поколений.

Девятое мая запомнит народ,

Весну сорок пятого года.

В историю Славы Победа войдёт

Как праздник священный народа.



Надеюсь, что память о "празднике священном народа" будет вечно жить в наших сердцах и дай бог, чтобы наш мир никогда не узнал того ужаса войны, который пришлось пережить нашим дедушкам и бабушкам.