Cочинение «Образ женщины-труженицы»

Наверное, не вымолила мать судьбы своему сыну, а может, эта судьба сама его выбрала, чтобы провести на жертвенный огонь страданий народа, за его унижение. Павел Грабовский относится к тем поэтам-борцам, которые своей принципиальностью и своими страданиями за светлые идеалы человечества получили большое право учить общество гражданских добродетелей, призывать молодежь на нелегкий путь борьбы и труда для народа. В своем творчестве поэт правдиво показал тяжелое положение людей, их горе и боль, вывел образы обездоленных и обиженных.



Поэт хорошо знал о бесправии, унижении, тяжелом труде и нищете женщины из низов современного ему общества. Он понимал, какой изнурительной была работа швеи, поэтому, сочувствуя женщинам, Грабовский создает образ труженицы, занимающий в его творчестве особое место. Стихотворение «Швея» очень маленькое по объему, но сколько в нем мыслей и чувств! Женщина тяжело работает. Она очень утомлена. От ежедневной тяжелой работы у нее «рученьки немеют, слипаются глаза». Эта изнурительная работа на других, «кровь сосет», она не приносит ей радости. Глубокая тоска звучит в печальных строках о однообразной работе, которая дает лишь жалкий заработок! Но женщина проклинает свою работу только исподтишка. Она боится ее потерять, потому вынуждена сама идти в «свободную неволеньку», чтобы не погибнуть от голода.



Это стихотворение-протест против издевательства над труженицей является гневным укором тем, кто презирает человека.



Глубоким лиризмом и сочувствием овеян образ учительницы, настоящей труженицы на народной ниве в стихотворении «Труженица». Своими глазами Грабовский видел, в каких невыносимо тяжелых условиях жили учительницы. Несмотря на свое ужасное положение, женщины-труженицы на ниве воспитания делали незаметное, но очень важное дело. Безымянная учительница в этой поэзии была бы обобщенным образом всех тех, кто работал на ниве народного образования. С большой любовью и уважением говорит поэт о ее деятельности: «Рук и на время не складывала, искренне любила детей», «даст, если надо, советы, выложит все до ума». Все эти хлопоты учительницы воспринимались крестьянами как необходимое и обычное дело. И только смерть заставляет людей сделать вывод, что они за своими ежедневными заботами очень мало знали об этом добром и искреннем человеке.



Образу женщины-матери посвящены стихотворения «Сон» и «К матери». Тоскуя по собственной матери и сестре, Грабовский с болью говорит о их тяжелой нищенской судьбе, о тяжелом труде, в котором проходит вся жизнь.



Обращаясь к матери, поэт ласково называет ее «голубка», и в этом сыновнем обращении звучит тепло, любовь и грусть. В каждой строке поэзии Грабовского, посвященных изображению тяжелой жизни трудового народа, звучит глубокое чувство любви поэта-гражданина к обездоленным людям, глубокая вера в их лучшее будущее, слышен призыв неустанно бороться за приближение этого будущего.