Cочинение «Обрядовые песни народа весеннего гимн природе жизни и радости»

Тяжело переоценить значение песни в жизни наших пращуров. Разные по стилю и темам, назначением и настроениям, песни не покидали давних украинцев в продолжение всего года. Умение петь считалось чрезвычайно важным. Давние украинцы верили, что человек, который хорошо поет, является искренним и открытым, ему можно доверять. Песни имели не только развлекательное значение, но и магическое содержание. Песни, которые пели во время обрядов, были важным элементом действа. Наши пращуры верили в магические свойства песни. Отдельную группу народных песен составляют календарно-обрядовые песни, которые пели во время праздников или действий, связанных с какими-то датами или порой года. Обрядовые, календарно-обрядовые песни делятся на четыре цикла, соответственно порам года. Выделяют песни весеннего, осеннего, осеннего и зимнего циклов. Лично мне очень нравятся песни весеннего и осеннего циклов. К весеннему циклу принадлежат песни, которые так и называются - веснушки. Они приходятся по душе своим жизнеутверждающим настроением, оптимизмом, мелодичностью и веселостью.

Весна - время, когда природа просыпается от зимнего сна. Наши пращуры придавали веснушкам магическое значение: они верили, что с помощью веснушек могут ускорить наступление весны, приобрести благосклонность духов природы, которые обеспечат урожай осенью. Украинцы устраивали гуляние в рощах в честь наступления весны, поэтому возникла еще одна разновидность веснушек - гаевки. Чтобы помочь весне победить свою соперницу зиму, люди сжигали чучело зимы, носили селами изображения солнца, выполняли разнообразные обрядовые действия. Ведь борьба весны и зимы воспринималась давними украинцами как борьба тепла и холода, добра и зла. Осенний цикл обрядов начинался Зеленой неделей, или русалиями. Верование в потусторонние силы было чрезвычайно сильным, элементы его остались в нашей культуре и до сих пор. На Зеленые праздники пели русальные песни, которые в сочетании с определенными обрядовыми действиями должны были выгнать всю нечистую силу из села, уговорить русалок не вредить людям. В наше время осталась традиция праздник Ивана Купала. В этот день пели купальськие песни, девушки думали, пуская венки рекой. В конце лета наступала пора трудной работы в поле, во время которой наши пращуры пели жатвенные песни. Они помогали им, развлекали, согласовывали действия людей. С жатвой связано множество обрядов, так как каждый этап жатвы имел определенные особенности и определенное магическое содержание. Поэтому каждый этап сопровождали специальными песнями.



Мне очень интересно было узнавать об обрядах, которые бытовали в жизни давних украинцев. Хотя в нашей современной жизни многим из них уже нет места, я уверена, что мы должны как можно больше узнать об обычаях нашего народа. Это поможет нам понять своих пращуров, их отношение к жизни и мысли, а в итоге, поможет понять самих себя…