Cочинение «Обзорные темы по произведениям русской литературы xx века - Тема животных в литературе»

Мы всегда в ответе за тех, кого приручили.



Экзюпери



Почти все большие писатели обращались к этой теме. Прежде всего они старались через "братьев меньших" показать человека. Но были, есть и будут писатели, специализирующиеся только на этой теме. Мы уже не можем представить детства без Маугли Киплинга, без его "Книги джунглей". "Путешествие Нильса с дикими гусями", созданное учительницей географии, очеловечило для нас птиц. Книга Даррелла — энциклопедия не только зоологии, но и любви, дружбы. Без "Белого клыка", "Джерри-островитянина" и "Майкла, брата Джерри", без "Зова предков" творчество Д. Лондона стало бы намного ущербнее. Тургенева трудно представить без маленького произведения "Му-му", Льва Толстого — без "Холстомера", А. Куприна — без "Белого пуделя", "Девочки и слона" и "Ю-ю". . .



Впрочем, и Есенин без ряда стихов о животных не был бы столь проникновенен, как не полностью выразил бы себя Высоцкий без знаменитых "Волков". А то, что во многих случаях животное служит всего лишь аллегорией, как в баснях Крылова, не суть важно. Важно то, что именно за счет многочисленной литературы о животных мы приписываем им человеческие черты. Если уж труслив, то как заяц, а если хитер, то как лисица. Мартышка любит подражать, а моська самоутверждается за счет слонов.



В большинстве литературных произведений животным сочувствуют, скорбят о том, что люди к ним плохо относятся.



. . . Думает грустную думу



О белоногом сынке.



Не дали матери сына,



Первая радость — не впрок.



И на колу, под осиной



Шкуру трепал ветерок.



Так пишет Сергей Есенин о простой корове.



А вот другой поэт, Василий Федоров, иронично обращается к своей собаке:



. . . В Москву не рвись, живи, брат, тут,



Главенствуй в деревенской драке,



Мой милый Джек, в Москве живут



Псевдоученые собаки.



А у иных — забитый вид:



Там даже маленькая моська,



Прислуживаясь, норовит



Нести с хозяином авоськи.



Там руки лижут не любя,



Там и любя тебя замучат. . .



Ясно, что Джек потребовался поэту, чтобы выразить свое отношение к столичному снобизму. И когда волк хрипит: "Рвусь из сил, из всех сухожилий" — это хрипит Владимир Высоцкий, всенародный бард, надорванный противоречиями, нищетой и водкой.



Современный модный писатель Пелевин "оживил" насекомых, и от этого его жизнеописание приобрело особые гротесковые черты. А незаслуженно забытый писатель И. Меттер через служебную овчарку по кличке Мухтар показал будни милиции. Эта книга получила вторую жизнь в кинофильме "Ко мне, Мухтар", где Ю. Никулин сыграл одну из лучших своих ролей. Даже выдуманные животные оставили заметный след в искусстве и человеческом мировоззрении. Так и кажется, что они реальны: птица Рух и птица Феникс, трехголовый страж ада Цербер, Кинг-Конг, Годзилла. В представлении древних сама Земля покоилась на трех слонах.



Вернемся в детство. Разве могло бы оно быть полным без сказок? Нет, как и не могло бы истинно народное творчество сказки существовать без говорящих и действующих животных.



Знаменитый ученый, нобелевский лауреат К. Лоренц в своей книге "Кольцо Соломона" приводит притчу об этом царе, который понимал язык животных. Именно это, по мнению Лоренца, помогало Соломону успешно царствовать и лучше понимать людей. Мы все живем в одном большом и не слишком пока устроенном доме.

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