Cочинение «Песенное творчество современных украинских поэтов»

На традициях Тараса Шевченко появилась поэзия «Засматриваюсь в твои зрачки». Стихотворение написано в форме монолога лирического героя, обращенного к матери Украине. В водовороте будничной суеты, между тревогами и битвами за твою жизнь, твои права, лирический герой словно на минуту остановился, чтобы перевести дыхание, чтобы посмотреть в глаза матери, увидеть все, что скрыто в них только для сына, набраться вдохновения и силы для дальнейших битв, возможно, решающих. Бурная жизнь земного шара постоянно прерывает тихий диалог сына-патриота и матери. Поэтому в поэзии столько обращений: «Украина!, Мама гордая и красивая, мамочка». К тем, кто мешает разговору, интонации решительные, повелительные: «Пусть молчат Америки и России, когда я с тобой говорю!; Отойдите, недруги лукавые. Друзья, подождите в пути!». Начинается поэзия очеловеченным портретом матери-земли. Но за этой красотой – тяжелый жизненный опыт, страницы родной истории.



Пусть горят облака свекольные



Пусть шипят образы – все равно



Я прольюсь капелькой крови



На твое священное знамя.



Эта поэзия состоит из восьми строф, но печатали из них всего четыре. Третья строфа, в которой говорится об истинной личной беседе сына с матерью, о счастье быть наедине с Родиной, независимой и суверенной, вернулась в произведение лишь недавно.



Ради тебя жемчуг в душе сею,



Для тебя мыслю и творю –



Пусть молчат Америки и России,



Когда я с тобой говорю!



Патриотическими чувствами проникнута поэзия «Лебеди материнства». Стихотворение написано от имени матери – в этом философская глубина понимания человеческого бытия. Ведь изначально мудрости должна учить ребенка именно мать. Композиционно произведение состоит как бы из трех частей. В первой части разворачивается волшебная сказка счастливого детства. Добрая, нежная мать стремится все сделать для своего дорогого сыночка, отдать ему весь цвет своей души, уберечь от всех бед жизни – зла, опасности, болезней. Вторая часть – это фантазии матери о будущей судьбе ее сына в тревожном мире, его юности, хмельного времени любви, встречи, из которых одна должна стать любовью. В третьей части размышления матери о возмужании сына. Розовые лебеди, охраняющие младенца, должны вместе с ней воспитать из него – мужчину, человека гражданина. И тогда он неизбежно станет перед выбором. Мать больше всего желает, чтобы сын был свободным в своем выборе, чтобы и друзей, и невесту, и брата по духу он выбрал не по чьей-то указке или принуждению, а по собственной воле. Так же стремится мамочка, чтобы главные устои человеческой жизни – мать и родина, определенные природой и воспитанием, никогда не были оспорены, отвергнуты, заменены.



И пока существуют речь, песня, духовность народа, он – непобедим. И потому первые удары были направлены против этих духовных святынь. Сжигались книги. Отрекшись от Бога, от божественного, разрушив соборы или превратив их в складские помещения, мы разрушили и собственные души. Ведь им, нашим душам, не сало нужно и мясо, а любовь, доброта, милосердие, т. е. все, что делает человека лучше, поднимает над низменным и будничным в высшие сферы духа. Что осталось бы для нас от героизма предков, когда бы они не сложили песни, не построили храм? Читая роман Гончара, задумываешься: «Откуда же берутся такие люди, как Володька Лобода, когда и почему они из обычных людей превращаются в карьеристов, бюрократов «отцепродавцов»?». Ответ ясен: это плоды ужасной тоталитарной системы. Наверное, не один бюрократ узнал себя в этом образе, который стал негативным символом эпохи.



Трудно назвать имя современного украинского поэта, который бы не писал текстов к песням. Многие стихи положены на музыку и у Дмитрия Павлычко. Особенно плодотворным является сотрудничество поэта с композитором Александром Билашем. Благодаря их содружеству родились песни: «Упали росы на покосы», «Аисты» (из кинофильма «Сон»), «Песня об Украине», «Явор», «Я соскучился, милая, за тобой», «Звенит в звездах небо чистое», «Расплелись, рассыпались, распались». Популярной стала песня «Аисты». Она была создана к кинофильму «Сон», над которым работал Д. Павлычко на киностудии им. А. Довженко. В кинофильме эта песня связана с эпохой Т. Шевченко – крепостничеством. И все же «Аисты» вышли далеко за пределы обозначаемой фильмом эпохи, как «Аисты» Лепкого, эта песня стала обобщенным выражением эмигрантской тоски по родному краю, с которому хоть после смерти мечтает соединиться каждый изгнанник: «Ночь накрыла глаза Мне молодому, несите меня журавли, мертвого домой». Использованные в тексте народнопоэтические средства (ночь, символизирующая смерть, ласковые слова, лаконичное изображение перелета аистов, что само по себе вызывает ряд ассоциаций, и мечтательно-грустная мелодия – все это способствовало незаурядной популярности песни.



Из далекого края Аисты летели,



И у одного аиста крылышки онемели.



Высушила силу Чужбина проклятая,



Возьмите меня аисты,



С собой захватите.



Ночь накрыла глаза Мне молодому,



Несите меня аисты,



Мертвого домой.

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