Cочинение «Пленник концлагеря»

Мой прадедушка воевал на фронтах Великой Отечественной войны и попал в плен. Его оправили в концлагерь. Прадедушка и его товарищи сделали попытку побега, но их поймали. Пять долгих лет провёл он в лагере. Это было жуткое место. Многие умирали от голода, многие – от пыток. Кто-то не выдерживал непосильного рабского труда, а кто-то просто уже сам не хотел жить. Всюду были собаки и охранники, каждый шаг наказывался.

Но вот война закончилась, и пленных освободили. Когда прадедушка вернулся домой, он боялся всякого шороха. В доме всегда были опущены занавески, двери и ворота закрывались на мощные запоры. Много лет прошло до того, когда прадедушка понял, что война закончилась, и поверил в то, что можно спокойно спать.

Прадедушка прожил до семидесяти двух лет. Война забрала его здоровье, лишила зрения. Если бы не эта проклятая война, прадедушка мог бы прожить долгую и счастливую жизнь – жизнь без страха.