Cочинение «Поиски смысла и правды жизни»

Как басня, так и жизнь ценится не за



длину, но за содержание.



Сенека.





Человек рождается не просто для того, чтобы есть и пить. Для этого было бы гораздо удобнее родиться дождевым червем. Так писал Владимир Дудинцев в романе "Не хлебом единым". Поиски смысла жизни- это удел каждого мыслящего и совестливого человека. Поэтому-то лучшие наши писатели всегда напряженно искали художественное решение этого вечного вопроса. И наша советская литература не обошла его. А сегодня, когда старые идеалы потускнели, а новые только завоевывают свое место, эти проблемы стали едва ли не самыми важными.



Вопрос о моральных проблемах, конечно, шире вопроса о смысле жизни, но этот последний составляет ядро нравственности. Когда нет веры ( не обязательно в бога! ), нет смысла жизни, то очень часто нет и нравственности. Виль Липатов, умерший в конце 70-х годов, в повести "Серая мышь" изобразил бывшего начальника, до того спившегося, что ему нечего есть, а в доме даже не водятся мыши, которым тоже нечего есть. Это символ. Бессмысленность жизни приводит к деградации человека, превращению его в животное или преступника.



В другом своем произведении "И это все о нем. . . " Липатов разворачивает конфликт между добром и злом. Здесь изображен комсорг Евгений Столетов. Это как раз человек, тремящийся жить по правде, глубоко верящий в добро, справедливость, честность. И, конечно, он неизбежно сталкивается с человеком, давно продавшим совесть, живущим ради выгоды, обманывающим людей и государство. Это мастер Петр Гасилов. Роман писался в годы, когда процветали нечестность и лицемерие, поэтому смерть Женьки явилась неизбежным финалом.



Глубоко нравственные и гуманистические проблемы ставил и ставит в своих произведениях Валентин Распутин. В повести "Живи и помни", например, перед нами встает вопрос: справедливо ли считать преступником человека, честно провоевавшего три года, которому после ранения смертельно захотелось домой? Можно отвечать по-разному, но по-человечески жалко Андрея Гуськова, попавшего под репрессивную машину.



Чингиз Айтматов в своих книгах всегда стремился показать человека, ищущего свое место в жизни. С новой силой это проявилось в последнем его романе "Плаха". Писатель признается, что в этом произведении хотел бы "отразить всю сложность мира, чтобы читатель вместе со мной прошел через духовные пространства и поднялся на более высокую ступень".



Роман Айтматова разнопланов. Мы видим людей (мастерски выписанных), стремящихся к наживе любой ценой: будь то истребление животных, или продажа наркотиков, или прямое убийство. Мы видим и обращение писателя к вечной теме распятого Христа.



Угадываем здесь сходство с романом М. Булгакова "Мастер и Маргарита". Глубоко символична судьба волчьей пары. Но сейчас бы хотелось сказать о нетипичном для советской литературы герое.



Это Авдий Каллистратов, который искал смысл жизни в боге. Но в духовной семинарии он не ужился, не удовлетворяла его застывшая мысль, он хотел сам найти своего бога. Юноша уходит в мир. Подобно пушкинскому герою хочет жечь глаголом сердца людей,



подобно лермонтовскому- провозглашать любви и правды чистые ученья. Он надеется с помощью слова очистить и возродить души падших людей. Но правда жизни сурова. Трудно достучаться до душ преступников.



Задумав изучить жизнь собирателей наркотиков, Авдий выдает себя за такого человека, едет вы глухую степь собирать пыльцу. На обратном пути в поезде начинает убеждать любителей зелья бросить это занятие. Но его избивают и выталкивают из вагона. Авдий вылечивается. В больнице встречает женщину, которую полюбил. В любви он, кажется, находит себя. Но такому человеку трудно жить в мире зла, лицемерия, наживы. Его статью о наркомании не печатают: она слишком правдива.

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