Cочинение «Пророчества книги Даниила. Разностороннее описание процессов и событий истории»

Быть может Библия не противоречит научным данным? Быть может она скорее определяет историю, чем ей противоречит?



Для этого нам конечно понадобилось бы много книг по истории, культуре, физике, химии, астрономии, геодезии, археологии, биологии и генной биологии, но мы не первые кто задается такими вопросами, в частности я не первый кто хочет доказать что Библия полностью верна, и не содержит никаких противоречий. Этим, и конечно многим другим, занимается Церковь Адвентистов Седьмого Дня Субботы, образованная в 1844 году (Это пожалуй единственная церковь которая на ряду с проповедью Евангелия, считает нужным и разъяснение Священного Писания) . В частности я буду пользоваться трудами авторов из этой церкви для написания своего реферата.



Итак, для своей работы я использовал следующие источники:



1. Библия, любое издание.



2. Документальный фильм: «ORIGINS, HOW THE WORLD CAME TO BE?» . Prodused by Standart Media International (Netherlands) and Eden Films (U. S. A. ) . Этот фильм задуман профессором Уайлдером Смитом (Wilder Smith) - проффесором Кембриджского Университета (Англия) . По специальности он биохимик, и поэтому, для полноты картины, привлек к съемкам много различных специалистов. Например в сьемках участвовал Вильям Либби - изобретатель радио-углеродного метода.



3. Марк А. Финли «Великие пророчества Библии. » . Издательство «Источник Жизни» 1992. Автор этой книги Марк А. Финли - профессор университета им. Андрюса (США) . Особым предметом его исследований являются пророческие книги Библии. За последние 20 лет Марк Финли посетил более 30 стран мира, занимаясь научными исследованиями в области Библейской археологии. В данной книге в очень сжатом виде представлены пояснения к пророчествам написанным для всех народов (внутриизраильские не рассматриваются) .



4. «Семинар Откровение» (в 24 брошюрах) . Copyright © 1986 by Seminars Unlimited. Это уроки по книге «Откровение» , где в формализованном виде предлагают обьяснить эту книгу Библейскими цитатами.



5. Астрономия. Учебник для 10 класса средней школы Москва «Просвещение» 1981. Взят мною как атеистический и научный источник информации (цитат) .



6. Г. Гече «Библейские Истории. «. М. 1988. Взята мною как атеистический источник для рассмотрения хронологии.



В своей работе я рассмотрю следующие вопросы (по которым в заключении сделаю вывод) :



1. Библия и научные данные. Вопросы о происхождении вселенной, солнечной системы, жизни, видового многообразия и вопросы касающиеся геологических и археологических данных.



2. Пророчества книги Даниила. Разностороннее описание процессов и событий истории. Параллельные пророчества в книге пророка Исайи.



3. Пророчества книги Апокалипсис (Откровение) , описание жизни церкви и государств.



Итак, давайте рассмотрим аргументы которые я приведу, и сделаем соответствующие выводы по данным Библии, и то как нам стоит относиться к этой книге?



К этому вопросу я еще вернусь в заключении.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--