Cочинение «Рассказ о моем друге (описание)»

Всем известна пословица: «Друг познается в беде». Я слышал её много раз, но не думал, что когда-то пойму по-настоящему. У меня есть друг Олег. Ему четырнадцать лет. Он обычный худой подросток с короткой стрижкой. Примечательны у него только глаза: они очень необыкновенны, как у кошки миндалевидные и зеленого цвета. Когда я смотрю на Олега, мне кажется, что он хитровато прищуривается, будто хочет пошутить или поставить необыкновенный вопрос, чтобы все понять и узнать. Олег – упорный шахматист. У него также есть третий взрослый разряд по плаванью, но он не любит об этом напоминать. Только изредка пользуется этим умением: иногда спорит с ребятами, кто первым доплывет к другому берегу пруда, или скажет, что дольше всех просидит под водой. И по обыкновению побеждает! Но это не главное в его характере.



В прошлом году мы вместе побежали купаться к реке. Я плохо плаваю, но никогда в этом не признавался никому. Олег предложил плыть к другому берегу реки. Мы поплыли, а я почему-то испугался и начал молча тонуть. Олег увидел это и быстро вытянул меня. Он спас меня, и после этого мы сильней сдружились. Потом он научил меня плавать, как следует, и играть в шахматы. Если я отстаю в учёбе, или чего-нибудь не понимаю, Олег всегда помогает мне. В свободное время мы с другом любим поиграть в футбол или хоккей, почитать интересную книгу, обменяться мнениями об интересном фильме, или поиграть в шахматы. Он не очень любит компьютерные игры, которыми я увлекаюсь. Но это не мешает нашей дружбе. Друзья познаются в беде.