Cочинение «Размышление о жизни человека»

За грядой веков, за седыми границами времени видятся мне мои далекие пращуры, “добрые и нехитрые”, которые превыше всего в мире любили сеять и растить хлеб, обрабатывать землю-кормилицу. Не одно столетие отделяет нас от тех знаменательных времен, когда первые князья начинали организовывать Киевское государство, когда жили и отважно боролись, защищая свои границы, Владимир Великий и Святослав, Роман и Данил Галичский.



А сколько подвигов, скольких исполинов духа родила за годы своего существования Запорожская Сечь! Богдан Хмельницкий и Иван Сирко, Петр Сагайдачный и Тарас Трясило, Максим Кривонос и Иван Богун… А сколько безымянных героев-рыцарей, которые защищая южные рубежи Украины, освобождая плененных из рабства, принуждали дрожать татарских ханов, испепеляли крепости султанов, громили отборные полки польских шляхтичей. Стамбул и Кафа, Синоп и Трапезунд, наверное, и до сих пор помнят запах порохового дыма из казацких мушкетов.



Гордостью нашего народа была и остается деятельность одного из величайших политических проводников казацкой Малороссии – гетмана Хмельницкого. Своим политическим и дипломатическим талантом, эрудицией и культурой он укрепил авторитет гетманской Малороссии. XIX столетие взлелеяло чуть ли не самых великих исполинов украинской духовности – Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Ивана Франко. И это вопреки тому, что у нашей нации в эти зловещие времена русский “старший брат” старался отобрать все – от языка до “латаной рубахи”. Но, наверное, такова судьба нашего народа – жить и выживать, быть бессмертным.



Человек — это уникальное существо, который является не просто творением высшего разума, предназначенным для каких-то практических целей, не просто отображением Божьей мудрости, могущества, творческого потенциала. Человек, с точки зрения христианства, является лицом, которое имеет собственный ум, собственную волю, собственные чувства. Назначением человека, как учит Библия, является создавать добро.



Человек бессмертен не только в религиозном понимании, но и в своих делах. Все, что каждый из нас сделает, будет иметь свои последствия и в будущем и, таким образом, станет вечным, хотя самого человека давно уже и не будет. Общее призвание каждого человека – жить. И жить достойно. Часто мы “покупаемся” на совсем мелкие и мимолетные вещи, а это унижает человека, делает его жизнь неинтересной и примитивной. Кроме основного назначения, любой из нас, я считаю, имеет свое личное призвание. Бог каждого из нас знает и любит, и каждого наделяет тем или иным талантом, каким-то характерным свойством, которое человек может развить или потерять. Даже если не ощущаем в себе способностей к искусству, науке или спорту, то все равно можем развивать в себе щедрость, терпимость, порядочность и другие добродетели, которых нам очень часто не хватает в жизни. Для каждого из нас очень важным является то, как мы сумеем повести себя в мелочных, будничных делах. Так как часто человек грешит тем, что строит какие-то огромные планы, мечтает о высокой жизни и не умеет быть внимательным к ежедневным нуждам своих ближних.



Ценность жизни человека должна измеряться количеством добра и любви, вложенным ним в каждое, пусть и небольшое дело. Люди должны жить в дружбе, согласии, помогать друг другу. Но та помощь только тогда будет благородной, если она является бескорыстной.



Мы с самого детства живем в обществе, среди других людей, и постоянно ощущаем на себе их опеку и внутреннюю потребность какого-то отношения к ним. Уже самой природой предусмотрено, что более сильный должен проявлять заботу о более слабом. И, собственно, сила сильного заключается в том, насколько он использует ее для служения другим. Родители не просто воспитывают нас, детей, обеспечивают пищей, одеждой, отправляют в школу; они любят и проявляют заботу о нас. Мама не надеется на какую-то особую награду от ребенка; она просто любит его, и этого ей достаточно. Так может строиться и общественная жизнь.