Cочинение «Родной город Киев (описание)»

Любой украинский школьник знает, что Киев — столица нашей Родины, Украины. Когда-то он был также матерью всех русских городов, и назван так в честь князя Кия. Существует легенда, что Киев основан тремя братьями: Кием, Щеком и Хоривом и сестрой Лыбедью. Назван он в честь старшего брата. Сегодня Киев – это не только большой украинский город, а и крупный транспортный узел. В нем есть железные и шоссейные дороги; речной порт; международный аэропорт в Борисполе. Город также является крупным центром машиностроения, металлургии, легкой и полиграфической промышленности. С 1960 года в Киеве действует метрополитен , который состоит из 3 линий, общая его длина – 56,5 км.



Наша столица — большой город, в котором есть множество улиц, скверов, домов, площадей, музеев, театров, школ, университетов, больниц, магазинов. Но, если хочется тишины, можно прогуляться в парке, сквере, полюбоваться знаменитыми киевскими каштанами, посмотреть на памятники Т. Г. Шевченко, Богдану Хмельницкому, или Золотые Ворота.



Киев — один из самых больших на Украине центров науки и образования. В Киеве огромное количество школ, гимназий, лицеев, около 70 вузов. Есть много интересных исторических фактов о Киеве. Общеизвестный факт, что, начиная с IX века, Киев был важным центром интеллектуального развития Восточной Европы. И, начиная с конца XVII века, Киево-Могилевская академия подготовила много известных ученых. Мы гордимся этим красивым и величественным городом. И с уверенностью считаем, что Киев – город необыкновенный. Известнейшими местами Киева являются центральная улица города Крещатик и Андреевский Подъем. На них всегда много туристов, которые фотографируют, покупают сувениры, или просто говорят с жителями столицы. И им есть что рассказать о родном городе!



Особая гордость киевлян это главная улица Киева — Крещатик. Ее длина – 1,2 км, направление – с севера на юг. А заканчивается она не менее известной Бессарабской площадью. Название улицы происходит от Крещатого Оврага (т. е. перекрещенного поперечными балками-оврагами). В документах XVII столетия вся эта местность называлась Крещатой Долиной. С конца 1990- х гг. в будни и праздничные дни движение автотранспорта по Крещатику запрещено – улица стала пешеходной. Киев справедливо называют одним из самых зеленых городов мира (а когда-то он считался самым зеленым). И это недаром. Ведь леса, парки и сады составляет больше половины его площади. На территории города находятся два ботанических сада. А знаменитые киевские каштаны, которые великолепно цветут в мае, а иногда и дважды в год: весной и осенью, стали одним из символов города.



Улицы и площади, бушующее движение транспорта, красавица-река — все это тешит и радует взгляд любого гостя или жителя этого города. Конечно, тут много машин, которые отравляют воздух красавицы-столицы, но у каждого есть возможность отправиться на берег Днепра. Это прекрасное место для отдыха или раздумий. Отсюда приоткрывается красочный вид на большую и прекрасную реку, а ландшафтные парки чрезвычайно красивые. Можно часами любоваться красотой линий Софиевского Собора, или утонченными церквями Киево-Печерской Лавры, вид на которые во всем блеске позолоты ее куполов приоткрывается при въезде в самую старую часть города через мост Патона. В такие минуты, кажется, что вечность пришла к тебе навстречу, чтобы рассказать секреты покоя и свободы. Сказочный красивый наряд зеленых склонов весной, или белых зимой, шепот воды, свежий ветер, который наполняет грудь… Таким город был издавна… И еще более красивый в наше время.