Cочинение «Сочинение на тему летние каникулы»

Чтобы провести летние каникулы хорошо, необходимо заранее составить план. Летние каникулы длятся три месяца, поэтому можно многое сделать.



На летних каникулах самое главное не сидеть дома, ведь лето это самая тепла пора года, когда тепло и солнечно. Многие отправляются отдыхать вместе с родителями на юг, кто-то едет в деревню к бабушке и дедушке, а кому-то предстоит поездка в летний лагерь.



Лучше всего провести свои каникулы за городом, так как там очень душно и жарко. Замечательно можно провести лето в деревне. Здесь есть где поиграть и чем заняться. Можно сходить на речку половить рыбу, покупать в озере и позагорать на берегу. Можно вечером сыграть с ребятами в футбол. Летом можно целый день гулять на улице. Ближе к середине лета в лесу уже зреют ягоды, и люди идут в лес их собирать.



Летние каникулы самое лучшее время, когда можно хорошо отдохнуть и набраться сил к новому учебному году.