Cочинение «Стихотворение А. Ахматовой "Родная земля". (Восприятие, истолкование, оценка)»

Поздняя Анна Андреевна Ахматова выходит из жанра «любовного дневника», жанра, в котором она не знала

соперников и который она оставила, может быть, даже с некоторым опасением и оглядкой, и переходит на раздумья о роли и

судьбе поэта, о религии, о ремесле, отечестве. Появляется острое ощущение истории.

Ахматова написала о А. С. Пушкине: «Он не замыкается от мира, а идет к миру». Это была и ее дорога – к миру, к

ощущению общности с ним. Раздумья о судьбе поэта приводят к раздумьям о судьбе России, мира.

В эпиграф стихотворения Анны Андреевны Ахматовой «Родная земля» вынесены две финальные строчки стихотворения,

сочиненного самой Ахматовой в послереволюционные годы. А начинается оно так: «Не с теми я, кто бросил землю/ На

растерзания врагам». А. А. Ахматова не пожелала тогда примкнуть к числу эмигрантов, хотя многие из ее друзей оказались за

границей. Решение остаться в советской России не было ни компромиссом с советским народом, ни согласием с выбранным ею

курсом. Дело в другом. Ахматова чувствовала, что только разделив судьбу с собственным народом, она сможет сохраниться

как личность и как поэт. И это предчувствие оказалось вещим. В тридцатые – шестидесятые годы ее поэтический голос

приобрел неожиданную силу и мощь. Вобрав в себя всю боль своего времени, ее стихи возвысились над ним и стали выражением

общечеловеческих страданий.

Стихотворение «Родная земля» подводит своеобразный итог отношению поэта к своей родине. Само название имеет

двойной смысл. «Земля» - это и страна с населяющими ее людьми и со своей историей, и просто почва, по которой ходят

люди. Ахматова как бы возвращает значению утраченное единство. Это позволяет ей ввести в стихотворение замечательные

образы: «грязь на калошах», «хруст на зубах», - получающие метафорическую нагрузку.

В отношении Анны Ахматовой к родной земле нет ни грани сентиментальности. Первое четверостишие построено на

отрицании тех действий, которые принято связывать с проявлением патриотизма: «В заветных ладанах не носим на груди, / О

ней стихи навзрыд не сочиняем …». Эти действия кажутся ей недостойными: в них нет трезвого, мужественного взгляда на

Россию. Анна Ахматова не воспринимает свою страны как «обетованный рай» - слишком многое в отечественной истории

свидетельствует о трагических сторонах русской жизни. Но нет здесь и обиды за те действия, которые родная земля

«приносит живущим на ней». Есть гордая покорность той доле, которую она нам представляет. В этой покорности, однако, нет

никакого вызова. Более того, в ней нет и осознанного выбора. И в этом – слабость патриотизма Ахматовой. Любовь к России

не является для нее итогом пройденного духовного пути, как это было у Лермонтова или Блока; эта любовь дана ей

изначально. Ее патриотическое чувство впитано с материнским молоко!

м и поэтому не может быть подвергнуто никаким рационалистическим коррективам. Связь с родной землей ощущается даже не

на духовном, а на физическом уровне: земля представляет собой неотъемлемую часть нашей личности, потому что всем нам

предначертано телесно слиться с нею – после смерти: «Но ложимся в нее и становимся ею, / Оттого и зовем так свободно –

своею».

В стихотворении выделяются три раздела, что подчеркнуто и графически. Первые восемь строк построены, как цепь

параллельных отрицательных конструкций. Концы фраз совпадают с концами строк, что создает мерную «настойчивую»

информацию, которая подчеркнута ритмикой пятистопного ямба.

После этого следует четверостишие, написанное трехстопным анапестом. Смена размеров на протяжении одного

стихотворения – явление достаточно редкое в поэзии. В данном случае этот ритмический перебой служит для

противопоставления потоку отрицаний, заявления о том, как же все-таки воспринимается коллективным лирическим героем

родная земля. Заявление это носит достаточно сниженный характер, что усиливается анафорическим повтором: «Да, для нас

это грязь на калошах, / Да, для нас это хруст на зубах …». И, наконец, в финале трехстопный анапест сменяется

четырехстопным. Такой перебой метра придает двум последним строкам широты поэтического дыхания, которые находят опору в

бесконечной глубине заключенного в них смысла.

Поэзия Анны Андреевны Ахматовой «питалась - даже в первоначальных стихах – чувством родины, болью о родине, и

эта тема звучала в ее поэзии все громче … О чем бы она ни писала в последние годы, всегда в ее стихах ощущалась упорная

дума об исторических судьбах страны, с которой она связана всеми корнями своего существа». (К. Чуковский)