Cочинение «Стихотворение А.С Пушкина "Мадонна" (Восприятие, истолкование, оценка)»

Пушкин. . . Как много слов сказано. . . Как много еще хочется сказать. . . Великий поэт оставил нам неисчерпаемые

богатства своего творчества. Не одна плеяда замечательных писателей была воспитана на лоне его поэзии, не одно

поколение читателей нашло в нем верного друга и наставника. Но особые волны нежности, страсти, тоски и какой-то

сладчайшей грусти излучает его любовная лирика. Сколько пылких влюбленных признавались в своих чувствах стихами Пушкина!

Глубина чувств, заложенная в их недрах, возносит произведения поэта на пьедестал, недосягаемый для других. Возможно, я

покажусь слишком банальной, но мне кажется, что лирика Пушкина вечная, как сама любовь. Каждая строка, каждое слово

впитали в себя частичку души. Не потому ли знаменитые пушкинские "послания" звучат так "искренно, так нежно".

Именно таким является его прекраснейшее стихотворение "Мадонна", написанное в 1830 году в преддверии женитьбы на

Наталье Гончаровой. 30 апреля Пушкин посылает своей невесте письмо, в котором говорит о картине итальянского художника

Пьетро Перуджино: ". . . часами простаиваю перед белокурой мадонной, похожей на вас как две капли воды". Описание этой

картины и дано в стихотворении.

С самых первых строк мы погружаемся в атмосферу божественности и святости. Кажется, что слова источают едва

уловимый аромат ладана и церковного воска. Все вокруг наполнено чарующим благоговением. Подобное ощущение создает

используемая автором религиозная лексика, настраивающая читателей на соответствующий лад. Такие слова как "обитель",

"суеверно", "пречистая", "божественный спаситель", "ангелы", "под пальмою сиона" распространяют вокруг себя

ауру благоговейного преклонения, возникает иллюзия нахождения в храме.

Поражает то, что чистый огонь любовного пламени выражен на удивление просто. Нет ни ярких эпитетов, ни

головокружительных сравнений, ни помпезных метафор. Все очень гармонично, скульптурно, пластично. Невероятной нежностью

и мягкостью сияет образ женщины, ставшей символом целомудрия и величия. Автор особенно подчеркивает чистоту и невинность

своей Мадонны.

Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,

Чистейшей прелести чистейший образец.

"Пречистая" - вот эталон женственности, сосредоточие благодетелей, образец для подражания. Её чарующий облик -

вершина совершенства и гармонии. Такой видит ее Пушкин - такой видим ее и мы. Именно эту божественную, небесную красоту

поэт все время искал на земле. Изображенная кистью художника, она являет собой идеал, предмет желаний и мечтаний. Ее

волнующая дурманящая прелесть греет сердце и душу. Простое созерцание божественного лика приносит покой, радость и

умиротворение. Лицезреть ее - вот высшее благо. Поэт говорит, что лишь "одной картины" он "желал быть вечно зритель".

Мы видим, что "невзирая на то, что Мадонна с младенцем Иисусом купаются "во славе и лучах", они остаются столь

же просты и скромны. И в этом их подлинное величие, которое, действительно, восхищает.

Она с величием, он с разумом в очах -

Взирали кроткие, в славе и в лучах.

Как мы можем заметить Пушкин не выходит за рамки классического построения сонета, четко следует правилам,

обязывающим, чтобы он состоял из 14 строк: двух четверостиший и двух трехстиший. Но, несмотря на столь сковывающие

границы, поэт мастерски вкладывает в положенные строки голос души, язык сердца, красноречие чувства.

У поэта не было возможности приобрести картину и освятить ею "свою обитель". Но взамен он получил гораздо

большее. Он нашел божественную красоту на земле, обрел свою Мадонну из плоти и крови.

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