Cочинение «Стихотворение В.Маяковского "Хорошее отношение к лошадям" (Восприятие, истолкование, оценка)»
Маяковский вошел в наше сознание, в нашу культуру как “агитатор, горлан, главарь”. Он действительно шагнул к
нам “через лирические томики, как живой с живыми говоря”. Его поэзия громка, неуемна, неистова. Ритм, рифма, шаг, марш -
все эти слова ассоциируются и выражают творчество поэта.
Маяковский - поэт разносторонний. Он мог писать обо всем в равной степени талантливо и необычно. Он, как
смелый мастер, работающий со своим материалом по собственным законам. У него свое построение, свой образ, свои ритм и
рифма.
Стихотворение “Хорошее отношение к лошадям” Маяковский написал в 1918 году. Он принял революцию и был целиком
захвачен событиями связанными с нею. Перед ним была ясная гражданская позиция и творческий порыв художника, решившего
поставить свое искусство на службу революции. С необычайной силой развернулось в это время многогранное дарование поэта;
он пишет стихи, пьесы, киносценарии, рисует плакаты, выступает со статьями и докладами о искусстве. Стихи Маяковского
полны радостного чувства, прославляют победу революционного народа. Как человек талантливый и многогранный он проверял
себя: так ли и то ли он делает и иногда приходило чувство неудовлетворенности, какая-то тоска, которую он смирял
“становясь на горло собственной песне”.
История лошади это только повод рассказать читателю о самом себе, о своей “звериной тоске” и об умении
преодолевать ее. У Маяковского на первом плане стоит его собственное лирическое “я”. Без преувеличения можно сказать,
что плачущая лошадь- своеобразный двойник автора:
Деточка,
все мы немножко лошади,
каждый по-своему лошадь.
А последние строчки:
И все ей казалось-
она жеребенок,
и стоило жить,
и работать стоило.
Это уж, вне всякого сомнения, о себе: измученный поэт находит силы встать и опять приняться за дело. И не
случайно лирический герой противопоставлен в стихотворении глумящимся “зевакам”:
за зевакой зевака,
штаны, пришедшие
Кузнецким клешить,
сгрудились,
смех звенел и звякал .
Маяковский и здесь делает себе саморекламу, неотьемлемую от лирического самосознания:
Смеялся Кузнецкий.
Лишь один я
голос свой не вмешивал в вой ему.
В этом стихотворении автор довольно аскетичен в выборе образных средств, он не может полностью отказаться от
своих излюбленных экстравагантных метафор. В начале текста выстроен следующий образный ряд: “ улица”, которая “ветром
опита” и “льдом обута”, после нашествия зевак, пришедших “клешить” ей уже свои штаны, “опрокинулась” и “течет по
своему”. Здесь тропы мало, что сообщают о сущности авторской идеи - они имеют функцию “ввода” в авторскую модель
действительности.
Основную же нагрузку несут глаголы действия. В принципе, сюжет стихотворения можно описать при помощи цепочки
глаголов, выбранных из текста: “грохнулась” - “сгрудились” - “подошел”- “рванулась” - “пошла” - ”пришла” - “встала (в
стойло)”.
С помощью графики, разбитый на интонационные отрезки, стих придает поэтической речи свободную
непринужденность. Богат репертуар использованных автором рифм: здесь есть и усеченные неточные (плоше - лошадь, зевака
- зазвякал), и неравносложные (в шерсти -в шелесте, стойло - стоило), и составные ( в вой ему - по-своему, один я -
лошадиные, в няньке - на ноги), и даже одна омонемическая (“пошла” - краткое прилагательное и ”пошла” - глагол). Очень
интересна первая строфа, знаменательные слова (“-Гриб. Грабь. Гроб. Груб. ”), полностью утеряв свое лексическое
значение, выступают в звукоизобретательной функции.
Я неоднозначно отношусь к Маяковскому: мне что-то нравится у него, но что-то и неприемлю. В этом стихотворении
меня привлекает то, что свою достаточно чувствительную натуру Маяковский обуздал, как лошадь и свою звериную тоску
умел скрыть глубоко в себе. Он очень резко относился к окружающим, которым не понятны ни собачье горе, ни лошадиные
слезы. Мне близок его оптимизм: в самых трудных жизненных ситуациях Маяковский умел быть энергичным,, бодрым и
жизнерадостным. И замечательные строки стихотворения “и стоило жить, и работать стоило” я хочу взять девизом для своей
будущей взрослой жизни.