Cочинение «Стихотворение В.Маяковского "Хорошее отношение к лошадям" (Восприятие, истолкование, оценка)»

Маяковский вошел в наше сознание, в нашу культуру как “агитатор, горлан, главарь”. Он действительно шагнул к

нам “через лирические томики, как живой с живыми говоря”. Его поэзия громка, неуемна, неистова. Ритм, рифма, шаг, марш -

все эти слова ассоциируются и выражают творчество поэта.

Маяковский - поэт разносторонний. Он мог писать обо всем в равной степени талантливо и необычно. Он, как

смелый мастер, работающий со своим материалом по собственным законам. У него свое построение, свой образ, свои ритм и

рифма.

Стихотворение “Хорошее отношение к лошадям” Маяковский написал в 1918 году. Он принял революцию и был целиком

захвачен событиями связанными с нею. Перед ним была ясная гражданская позиция и творческий порыв художника, решившего

поставить свое искусство на службу революции. С необычайной силой развернулось в это время многогранное дарование поэта;

он пишет стихи, пьесы, киносценарии, рисует плакаты, выступает со статьями и докладами о искусстве. Стихи Маяковского

полны радостного чувства, прославляют победу революционного народа. Как человек талантливый и многогранный он проверял

себя: так ли и то ли он делает и иногда приходило чувство неудовлетворенности, какая-то тоска, которую он смирял

“становясь на горло собственной песне”.

История лошади это только повод рассказать читателю о самом себе, о своей “звериной тоске” и об умении

преодолевать ее. У Маяковского на первом плане стоит его собственное лирическое “я”. Без преувеличения можно сказать,

что плачущая лошадь- своеобразный двойник автора:

Деточка,

все мы немножко лошади,

каждый по-своему лошадь.

А последние строчки:

И все ей казалось-

она жеребенок,

и стоило жить,

и работать стоило.

Это уж, вне всякого сомнения, о себе: измученный поэт находит силы встать и опять приняться за дело. И не

случайно лирический герой противопоставлен в стихотворении глумящимся “зевакам”:

за зевакой зевака,

штаны, пришедшие

Кузнецким клешить,

сгрудились,

смех звенел и звякал .

Маяковский и здесь делает себе саморекламу, неотьемлемую от лирического самосознания:

Смеялся Кузнецкий.

Лишь один я

голос свой не вмешивал в вой ему.

В этом стихотворении автор довольно аскетичен в выборе образных средств, он не может полностью отказаться от

своих излюбленных экстравагантных метафор. В начале текста выстроен следующий образный ряд: “ улица”, которая “ветром

опита” и “льдом обута”, после нашествия зевак, пришедших “клешить” ей уже свои штаны, “опрокинулась” и “течет по

своему”. Здесь тропы мало, что сообщают о сущности авторской идеи - они имеют функцию “ввода” в авторскую модель

действительности.

Основную же нагрузку несут глаголы действия. В принципе, сюжет стихотворения можно описать при помощи цепочки

глаголов, выбранных из текста: “грохнулась” - “сгрудились” - “подошел”- “рванулась” - “пошла” - ”пришла” - “встала (в

стойло)”.

С помощью графики, разбитый на интонационные отрезки, стих придает поэтической речи свободную

непринужденность. Богат репертуар использованных автором рифм: здесь есть и усеченные неточные (плоше - лошадь, зевака

- зазвякал), и неравносложные (в шерсти -в шелесте, стойло - стоило), и составные ( в вой ему - по-своему, один я -

лошадиные, в няньке - на ноги), и даже одна омонемическая (“пошла” - краткое прилагательное и ”пошла” - глагол). Очень

интересна первая строфа, знаменательные слова (“-Гриб. Грабь. Гроб. Груб. ”), полностью утеряв свое лексическое

значение, выступают в звукоизобретательной функции.

Я неоднозначно отношусь к Маяковскому: мне что-то нравится у него, но что-то и неприемлю. В этом стихотворении

меня привлекает то, что свою достаточно чувствительную натуру Маяковский обуздал, как лошадь и свою звериную тоску

умел скрыть глубоко в себе. Он очень резко относился к окружающим, которым не понятны ни собачье горе, ни лошадиные

слезы. Мне близок его оптимизм: в самых трудных жизненных ситуациях Маяковский умел быть энергичным,, бодрым и

жизнерадостным. И замечательные строки стихотворения “и стоило жить, и работать стоило” я хочу взять девизом для своей

будущей взрослой жизни.