Cочинение «Важнейшие показатели уровня речевой культуры личности»

К хорошей речи предъявляется множество требований, кроме правильности. Это требование простоты и ясности, логичности и точности, информативности и сжатости, богатства и разнообразия, благозвучия и интонационной выразительности.



1. Информативная насыщенность нашей речи может быть разной: одни высказывания значительны, другие никакого интереса не представляют. Многословие, или речевая избыточность, может проявиться в употреблении лишних слов даже в короткой фразе. Лишние слова в устной и письменной речи свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они указывают также на нечеткость, неопределенность представлений автора о предмете речи, нередко идут в ущерб информативности, затемняя главную мысль высказывания.



2. Логичность речи. В соответствии с законом тождества в процессе рассуждения одно знание о предмете не должно подменяться другим. Другой закон логики – закон противоречия. Согласно ему не могут быть истинными два высказывания, одно из которых что-либо утверждает о предмете, а другое отрицает то же самое в то же самое время. Причиной нелогичности речи может стать подмена понятия, которая часто возникает в результате неправильного словоупотребления.



3. Точность и ясность речи взаимосвязаны: точность речи, как правило, придает ей ясность, ясность речи вытекает из ее точности. Критерий точности высказывания определяется также и его достоверностью: насколько объективно, верно мы отражаем в речи факты, события.



4. Богатство речи. Самый первый критерий богатства и бедности речи – количество слов, которое мы используем. В одном из самых известных русских словарей – «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля, собранном еще в XIX в. , около 250 тысяч слов. А сколько еще слов пришло в наш язык с того времени!



5. Чистота речи. Язык – стройная система средств общения; приведенная в динамику, она становится речью. А речь подвержена разнообразным влияниям, в частности оскудению, засорению. Засоряют нашу речь диалектные слова, профессионализмы, просторечные слова, вульгаризмы, речевые штампы.



6. Уместность речи – это такая организация языковых средств, которая более всего подходит для ситуации высказывания, отвечает задачам и целям общения, содействует установлению контакта между говорящим (пишущим) и слушающим (читающим).



7. Правильность речи. Требование правильности речи относится не только к лексике – оно распространяется на все уровни языка: на грамматику, словообразование, произношение, ударение, а в письменной речи – на орфографию и пунктуацию. На всех «ярусах» языка требуется соблюдение нормы. Нормой называются наиболее распространенные из числа сосуществующих, закрепившихся в практике образцового использования, наилучшим образом выполняющие свою функцию языковые (речевые) варианты.



8. Образность речи. Образное, живое, эмоциональное слово не оставляет равнодушным ни слушателя, ни читателя. Каким образом можно сделать речь более образной?



1) употреблением слов в переносном значении;



2) большое значение имеет употребление эпитетов – красочных определений, выраженных прилагательными;



3) использованием образных сравнений.



Термин «культура речи» многозначен и имеет два разных, хотя и взаимосвязанных денотата. В одном случае денотат – это качество речи, качество использования языка в речи, в общении, реализуемая языково-речевая способность. В этом значении термин используют, когда говорят: Он очень хороший специалист, но слабо владеет культурой речи и мало пишет, Массовая культура речи в настоящем обществе непрерывно растет.



В другом случае денотат – наука о качестве пользования языком. Это значение реализуется в употреблениях: предмет культуры речи, проблематика культуры речи, статья по культуре речи и т. п. (это значение производно). Часто оба сближаются настолько, что вне контекста трудно их дифференцировать, но различать оба денотата необходимо.



Культура речи как качество речи, качество пользования языком имеет следующие уровни-аспекты: соответствие литературно-языковым нормам, соответствие речи стилистическим и ситуационным нормам, качество содержания и коммуникативных намерений.



Наука о культуре речи направлена на выявление и утверждение литературно-языковых норм русского языка. Культура речи руководствовалась основным критерием литературно-языковой правильности. С позиции последующих этапов развития качества пользования языком и науке о культуре речи можно назвать этот уровень науки элементарным.

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