Cочинение «Верность идеалам справедливости и гуманизма в произведениях эпохи возрождения»

Эпоха Возрождения в большинстве европейских стран охватывает ХV и ХVI века. Это было время, когда народ начал выступать против феодалов, стремясь получить свободу, время роста больших городов и зарождение буржуазии, время оживления торговли и далеких путешествий, которые требовали от людей смелости. Сложились новые взгляды на смысл бытия: появилось убеждение, что наибольшую ценность на Земле составляет человек. Гуманисты — писатели и художники — изучали человека и стремились правдиво ее изобразить. Подтверждение своим идеям они нашли в античном искусстве, которое изображало сильного и прекрасного человека. Таким образом, гуманисты возродили античные традиции. Отсюда и название эпохи — Возрождение.



Дон Кихот воплощает справедливость, человечность, настоящее рыцарство — но живет в эпоху, когда все эти гуманистические ценности испытывают осмеяние. Жизнь оказывается вовсе не такой, какой она представляется Дон Кихоту, потому-то многие благородные стремления героя помочь приводят к прямо противоположным результатам. Но как же привлекательно это его стремление к исправлению мира! Дон Кихот борется не за собственные интересы — он захвачен идеей исправления изувеченной действительности. И в этом служении Добру он всегда активен, мужественен и бескорыстен.



Санчо Панса — так же, как и внешне — полная противоположность своему господину: он реально смотрит на жизнь, достаточно меркантильно. Сытая, свободная жизнь — вот его идеал (в отличие от «рыцаря грустного образа», который, по словам С. Бродского, «не смог дышать воздухом сытой скуки»). Но, читая роман, мы видим, как Санчо Панса постепенно проникается стремлениями, энтузиазмом и благородством своего господина. Главное, чем привлекает его фигуру — это чуткость, человечность, желание служить добру.



Деятель английского Возрождения, В. Шекспир, тоже изображал человеческую личность, которая ступает к борьбе с феодальным миром. Его «Ромео и Джульетта» — самый выдающийся гимн любви. Юноша и девушка из враждующих богатых итальянских семей Монтекки и Капулетти полюбили друг друга. Их любовь — это не только страстное чувство, которое не признает никаких препятствий, но и, как всякая высокая любовь, - чувство, которое бесконечно обогащает душу.

Гуманисты Возрождения утверждали, что реальность — сам человек, а не какой-то искусственно наклеенный ярлык (в соответствии с происхождением или местом в обществе). Как раз в самом человеке — ее позитивные качества и изъяны, все же другое, включая семейные переводы и семейные обязанности, - второстепенное. «Что есть Монтекки?» — раздумывает тринадцатилетняя Джульетта, которая благодаря своему чувству, поднялась к пониманию важных, непреходящих истин.



Любовь Ромео и Джульетты — безудержное, чистое и героическое — длится лишь несколько дней. Власть и сила не на боку влюбленных, а на боку старых форм жизни, где судьбу человека обусловливают не чувство, а деньги, состояние, фальшивые понятия о чести семьи. Но, невзирая на то, что герои погибают, в трагедии торжествуют светло и правда, добро и любовь.



В героях произведений М. Сервантеса и В. Шекспира мы видим черты, присущие эпохе Возрождения. Герои действуют в полном соответствии с собственными представлениями об истине, отвечая за каждый свой поступок, соответствующим образом реагируя на противодействие враждебного им мира.



В борьбе за утверждение идеала жизни принуждает их преодолевать множество препятствий. Это люди деятельные и активные, что имеют гуманное мышление, а это уже черты новой, в сравнении с предыдущей эпохой, человека — истинного героя Возрождения.