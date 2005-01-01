Cочинение «Воспоминание о войне»

2005год-это год шестидесятилетия Великой Победы. В нашей стране нет семьи, которой бы не коснулась Великая Отечественная война. И наша семья не исключение. У меня на войне воевали два прадедушки. Оба они ушли на фронт добровольцами, прошли всю войну и вернулись с победой домой. К сожалению, я не знала их, потому что они умерли до моего рождения. Но дедушка и бабушка рассказывали о них.

Я помню многочисленные истории про пленных немцев, про героизм наших солдат, про простых людей, которые помогали нашей армии на линии фронта и в тылу, про голод и бомбёжки.

У меня есть военные фотографии моих прадедушек. На них они совсем молодые мальчишки, которые уже понюхали пороху, но всё-таки остались добрыми и весёлыми.

Один мой прадед был моряком. Он служил на Балтийском флоте. Его корабли воевали на северных рубежах нашей Родины. Во время одного сражения, корабль, на котором воевал мой прадед, был торпедирован. Десятки людей оказались в ледяном море. В их числе был и мой прадед - Виноградов Владимир Иванович. Уцепившись за доску, которая осталась от обломков корабля, мой прадед несколько часов дрейфовал в открытом море. Позже, когда бой закончился, его подобрал спасательный катер. И ещё несколько часов ему не могли разжать руки от доски. Но всё-таки он остался жив. А на память об это страшном дне у прадедушки на шее остался осколок снаряда, который можно было потрогать. Этот осколок врачи так и не смогли достать.

Второй мой прадед, Артемьев Василий Иванович, служил на Белорусском фронте. Он был пехотинцем, прошёл войну до Праги, был контужен, имел много наград. Он часто рассказывал об артиллерийских обстрелах, о наступлениях, о том, как ждали писем, верили в победу, и мечтали о мирной жизни, как всё будет после войны.

Но мои редкие воспоминания - это отрывки слов бабушки и дедушки: как они курили между боями, какие были минуты счастья, когда военные получали письма из дома. . . . Но, в сущности,- я не знаю о них ничего. Их давно нет. . . . Но у нас есть память о них: медали и ордена, трофейный маленький немецкий аккордеон (до сих пор пиликает), старинные швейцарские часы с малиновым боем, фляжки и портсигары. Вот вроде бы и всё.

Но чувство, что мои прадедушки участвовали в освобождении нашей Родины - неизгладимо. . . . Гордое чувство. И оно - навсегда.

Подобное, я думаю, происходит в каждой семье. И давайте 9мая ещё раз вспомним тех, кто воевал за нас, за то, чтобы мы жили, росли и учились.