Cочинение «Все начинается с любви (сочинение-размышление)»

Современная литература 50—80-х годов очень быстро развивалась. Представителями этого времени были такие авторы, как Е. Евтушенко, Ю. Друнина, С. Орлов, Р. Рождественский, В. Высоцкий и другие. Всех авторов невозможно перечислить, так как их очень много. В своих стихах писатели отражали темы Великой Отечественной войны, любви, взаимоотношений между людьми, развития общества.



Р. Рождественский — одна из наиболее ярких фигур в поэзии 50—80-х годов. Он писал не только о Великой Отечественной войне, но также затрагивал социальную тему и писал о любви. В стихотворении «Все начинается с любви…» автор выдвигает любовь как главную ценность жизни. Он хотел показать, что любовь — это что-то чистое, необыкновенное. Когда человек любит, он будет жить, он будет счастлив.



Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия,

тоска

и подвиг

все начинается с любви.



Этими строками Р. Рождественский хотел сказать нам, что ради любви люди готовы идти на подвиги. Многие стихи его стали песнями. «Эхо любви» — это одно из лучших стихотворений о любви в современной поэзии. Поэт нашел нужные слова, чтобы сказать о нежности, о верности в любви, о вечной, «звездной памяти друг друга». Тут рассказывается о любви двух людей. Они любят друг друга так сильно, что не могут прожить друг без друга. Они представляют себя и эхом, и нежностью, и памятью. Их любовь зовет за собой, где бы они ни были.



И мне до тебя,

Где бы ты ни была,

Дотронуться сердцем нетрудно.

Опять нас любовь за собой позвала…



В этом стихотворении описываются глубокие и сильные чувства любящих и человеческие взаимоотношения. Ю. Друнина также писала о любви, она выступала за чистоту чувств. В стихотворении «Любовь» говорится про то, что сердцу не прикажешь. Женщина ночью ведет сама с собой спор. Она говорит одно, а сердце отвечает совсем другое. В конце концов, думая о своем возлюбленном, героиня говорит сердцу, что она пропадет.



Тогда в тебе рождается испуг,

Все падает, все рушится вокруг.

И говоришь ты сердцу:

Пропадешь!

А сердце отвечает:

— Ну и что ж!



Поэзия современной литературы 50—80-х годов характеризовалась чистотой человеческих взаимоотношений, любовью, добротой. Каждый человек должен любить.



Человеческие взаимоотношения основаны на взаимопонимании между людьми, на совершенствовании своего духовного мира. Любовь помогает видеть и слушать душу человека, заставляет задуматься о равнодушии, безразличии, низости. Все начинается с любви. Каждый человек сталкивается в своей жизни с благородством и подлостью, радостью и горем. В его духовной жизни бывают времена торжеств и страданий. Но мы не перестаем любить и гуманно относиться друг к другу.



В поэзии 50—80-х годов тема любви занимает второстепенное место. Она почти всегда связана с Великой Отечественной войной. В своих стихах поэты показывают нам гуманное отношение к людям, прошедшим через все ужасы войны, восхищаются ими. В стихотворении «Последняя любовь» И. Г. Эренбурга мы видим не только солдата, а человека, его внутренний мир, который полон чувств:



Его последняя любовь

Была единственной, быть может…



Автор жалеет о потерянной любви солдата, которая ушла вместе с его смертью. Ведь так не должно быть.

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