Cочинение «Зарубежная литература (послевоенный период)»

Переводная литература всегда занимала большое место в детском чтении. Она, так же как и родная литература, оказывает серьезное влияние на нравственное и эстетическое воспитание детей. Лучшие произведения прогрессивных зарубежных писателей прививают маленьким гражданам гуманизм, преданность идеям пролетарского интернационализма, любовь к знаниям, трудолюбие.



Многое было сделано для того, чтобы познакомить советских детей с художественным богатством народов социалистических стран. Для детей младшего школьного возраста переведены и обработаны болгарские, польские, чешские, словацкие, сербские, румынские, венгерские, вьетнамские и монгольские народные сказки. Разнообразно их содержание: это сказки про животных, бытовые и нравоучительные, волшебные и сатирические. Они отражают многовековую, веру народа в торжество добра и справедливости, его мудрость. Велика и познавательная ценность этих сказок — во многих из них показаны историческое прошлое народов, борьба за национальную независимость. Для дошкольников в послевоенный период изданы сказки народов Югославии «Девушка-лебедь» (сост. Н. И. Кравцов), «Венгерские народные сказки» (пер. А. Красновой), сборник итальянских сказок «Три апельсина» (обраб. Н. Гессе), «Сказки Вьетнама» (запись польского писателя Войцеха Жукровского), «Веселые сказки разных народов» (сост. М. Туберовский) и др.



Для дошкольников издано много стихов, близких по своему характеру к народным песенкам, прибауткам, считалкам, небылицам. Английские, чешские, польские детские песенки обрабатывали лучшие наши детские писатели К. И. Чуковский, С. Я. Маршак и др. По мотивам чешского фольклора С. Я. Маршак написал известные книги для дошкольников «Хоровод» И «А. Бе. Це. . . » Он же познакомил малышей и с детскими стихами сербского поэта Иована Йовановича Змая (сборник «Храбрый НиКа»).



Белые ромашки-сестрички,

У ромашек белые реснички.

Пляшут ромашки среди луга.

До чего похожи друг на друга!

(«Ромашки», пер. И. Токмаковой. )

Поэт обладает исключительным даром живописать словом:

Точка, точка,

Два крючочка —

Это лапки у жука.

Два блестящих лепесточка

Раздвигаются слегка.

(«Жук», пер. М. Ярмуша. )



Франтишек Грубин пишет для детей и сказки, но подходит он к традиционным образам по-своему, часто меняя даже характер известных детям героев. Так, в сказке «Мальчик с пальчик» герой «перерос. . . в нашей Праге всех ребят, даже многих взрослых».



Купается он в ванне,

А спит на диване.



В чем же причина такого чуда? И поэт раскрывает ее перед читателем: нельзя лежать целый день, «как тюлень», а нужно трудиться, помогать взрослым. «Вот что сделал труд!» — говорит он, заканчивая свой рассказ о мальчике, герое сказки.

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