Сочинение «Да святится имя твое…» (по рассказу А.И. Куприна «Гранатовый браслет»)

Любовь, похожая на сумасшествие; любовь-сумасшествие; любовь, доводящая до сумасшествия… Пожалуй, ярче всего эту метафору воплотили в своих произведениях русские писатели рубежа 19 – 20 веков – Бунин и Куприн.

Рассказ А. И. Куприна «Гранатовый браслет» - полное тому подтверждение. В этом произведении сталкиваются две философии любви. Одна принадлежит княгине Вере Николаевне Шеиной и ее окружению. Куприн показывает, что современная ему аристократия разучилась любить по-настоящему. Искренняя любовь для нее заменилась привычкой, дружеской симпатией, просто необходимостью. Именно такую подмену мы наблюдаем в отношениях Веры Николаевны и ее мужа.

Брат же княгини вообще вычеркнул любовь из своей жизни – он не женат и не собирается жениться. Для него любовь давно перестала быть насущной потребностью. А вот сестра Веры Николаевны страдает от отсутствия любви. Она замужем, но не любит своего мужа. Именно поэтому ходят слухи о ее многочисленных романах, однако и в них Анна Николаевна не находит счастья.

Писатель показывает, как умные, образованные, красивые люди проживают свою жизнь впустую, не имея главного – любви. Эту мысль подчеркивает и описание увядающей осенней природы в начале рассказа – она постепенно впадает в спячку, как и герои рассказа.

Но есть в «Гранатовом браслете» и другой взгляд на любовь. Его воплощает невзрачный, на первый взгляд, герой, из разряда «маленьких людей». Господин «Г. С. Ж» - мелкий служащий на почте. Как сам он признавался, в жизни его ничего особенно не интересовало - «ни политика, ни наука, ни философия, ни забота о будущем счастье людей…»

Но внезапно эта «серая» жизнь озарилась божественным светом – Любовью к княгине Шеиной. Желтков прекрасно понимает, что никогда не сможет даже приблизиться к своей возлюбленной – настолько велика разница между ними. Но мы видим, что этого герою и не нужно. Он несказанно счастлив тем чувством, что поселилось в его сердце. Благодаря ему жизнь «маленького человека» Желткова наполнилась смыслом, связью со всем миром и Богом: «Я бесконечно благодарен Вам только за то, что Вы существуете… я в восторге говорю: «Да святится имя Твое».

Эта «высшая» любовь обрушилась на Желткова совсем внезапно – он случайно увидел Веру Николаевну в ложе цирка. И в ту же минуту понял: «…я ее люблю потому, что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее Вас и нежнее». Для этого героя в княгине Шеиной «как будто бы воплотилась вся красота земли. . . »

Поначалу Желтков не знал, что ему делать со своим чувством. Сбежать, уехать в другой город? Но он отлично понимал, что не сможет убежать от своего чувства, от своего сердца. Именно поэтому герою ничего не оставалось, как только принимать ниспосланную ему свыше любовь, и наслаждаться теми редкими вещами, которые напоминали ему о Вере Николаевне. Так, он признается княгине, что у него есть «…платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле на балу в Благородном собрании. Вашу записку, - о, как я ее целовал, - ею Вы запретили мне писать Вам. Программу художественной выставки, которую Вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. . . »

Для Желткова его чувство было божьим даром, он испытывал огромную благодарность за него и к создателю, и к Вере Николаевне. Именно поэтому герой решился, в порыве чувств, подарить княгине самое дорогое – гранатовый браслет. Это не очень, в сущности, красивое украшение – семейная реликвия Желткова: «Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами… Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные густо-красные живые огни».

Мне кажется, что этот браслет символизирует любовь героя и сущность этого человека, в котором под непритязательной внешностью таится огромный потенциал любви.

В конце концов, Желтков принимает решение уйти из жизни. Он понимает, что мешает Вере Николаевне, компрометирует ее имя в обществе, усложняет ее отношения с мужем. Кроме того, Желтков, мне кажется, решает, что самое лучшее всегда с ним и он унесет это с собой.

На прощание герой оставляет княгине свое благословение - в виде сонаты Бетховена, которая наполнена любовью и светом: «И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мысли с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами: «Да святится имя Твое».

Вера Николаевна смогла оценить чувство нелепого «Г.

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