Персонаж второй сказки старухи Изергиль. Это романтический герой, пожертвовавший собой ради людей. Д. был "лучшим из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня". Он повел людей через лес с призывами победить тьму. Но слабые люди во время пути стали падать духом и умирать. Тогда они обвинили Д. в том, что он неумело управлял ими. Д. преодолел негодование и во имя своей великой любви к людям разорвал грудь, достал свое горящее сердце и побежал вперед, держа его как факел. Люди побежали за ним и преодолели трудную дорогу. И тут же они забыли своего героя. А Д. умер. .