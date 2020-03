Даррелл Дж. - Вариант 1

Джеральд Малкольм Даррелл (англ. Gerald Durrell; 7 января 1925 — 30 января 1995) — английский учёный-зоолог, писатель-анималист, младший брат Лоуренса Даррелла.

Джеральд Даррелл родился в 1925 году в индийском городе Джамшедпуре. По свидетельству родственников, уже в двухлетнем возрасте Джеральд заболел «зооманией», а его мать даже утверждала, что его первым словом было не «мама», а «zoo» (зоопарк).

В 1928 году, после смерти отца, семья переехала в Англию, а пять лет спустя — по приглашению старшего брата Джеральда Лоуренса Даррелла — на греческий остров Корфу. Среди первых домашних учителей Джеральда Даррелла было мало настоящих педагогов. Единственным исключением был натуралист Теодор Стефанидес (1896—1983). Именно от него Джеральд получил первые познания по зоологии. Стефанидес не раз появляется на страницах самой известной книги Джеральда Даррелла — романа «Моя семья и другие звери». Ему посвящена и книга «Натуралист-любитель» (1968).

В 1939 году (после начала Второй мировой войны) Джеральд с семьёй возвращается обратно в Англию и устраивается на работу в один из лондонских зоомагазинов. Но настоящим началом карьеры Даррелла-исследователя стала работа в зоопарке Уипснейд в Бедфордшире. Сюда Джеральд устроился сразу после войны на должность «мальчика на позверюшках». Именно здесь он получил первую профессиональную подготовку и начал собирать «досье», содержащее сведения о редких и исчезающих видах животных (и это за 20 лет до появления Международной Красной Книги).

В 1947 году Джеральд Даррелл организует две экспедиции — в Камерун и Гайану. Прибыли эти экспедиции не приносят, и в начале 50-х годов Джеральд оказывается без работы. Ни один зоопарк Австралии, США и Канады не смог предложить ему должность. В это время Лоуренс Даррелл, старший брат Джеральда, советует ему взяться за перо, тем более что «англичане обожают книги про животных».

Первый рассказ Джеральда — «Охота на волосатую лягушку» — имел неожиданный успех, автора даже пригласили выступить по радио. Его первая книга — «Перегруженный ковчег» (The Overloaded Ark, 1952) была посвящена путешествию в Камерун и вызвала восторженные отзывы как читателей, так и критиков. Автор был замечен крупными издателями, а гонорар за «Перегруженный ковчег» и вторую книгу Джеральда Даррела — «Три билета до Эдвенчер» (Three Tickets To Adventure,1953) позволил ему организовать в 1954 году экспедицию в Южную Америку. Однако в Парагвае в это время случился военный переворот, и почти всю живую коллекцию пришлось бросить. Свои впечатления об этой поездке Даррелл описал в следующей книге — «Под пологом пьяного леса» (The Drunken Forest, 1955). Тогда же по приглашению Лоуренса Джеральд Даррелл отдыхал на Корфу. Знакомые места вызвали массу детских воспоминаний — так появилась знаменитая «греческая» трилогия: «Моя семья и другие звери» (My Family and Other Animals, 1955), «Птицы, звери и родственники» (1969) и «Сад богов» (The Gardens of The Gods, 1978). Первая книга трилогии пользовалась бешеным успехом. Только в Великобритании «Моя семья и другие звери» переиздавалась 30 раз, в США — 20 раз. Всего Джеральд Даррелл написал более 30 книг (почти все они переводились на десятки языков) и снял 35 фильмов. Дебютный четырёхсерийный телефильм «В Бафут за говядиной», вышедший в 1958 году, был очень популярен в Англии. Через тридцать лет Дарреллу удалось осуществить невозможное и провести съёмки в закрытом тогда Советском Союзе. Результатом стал тринадцатисерийный фильм «Даррелл в России» (также демонстрировался по первому каналу отечественного телевидения в 1988 году). В 1959 году Даррелл создал на острове Джерси зоопарк, а в 1963 году на базе зоопарка был организован Джерсийский трест сохранения диких животных. Основная идея Даррелла заключалась в разведении редких животных в условиях зоопарка и дальнейшем расселении их в места естественного обитания. В настоящее время эта идея стала общепринятой научной концепцией. Если бы не Джерсийский трест, многие виды животных сохранились бы только в виде чучел в музеях.



Основные произведения

1952—1953 — Перегруженный ковчег (The Overloaded Ark)

1953 — Три билета до Эдвенчер (Three Singles To Adventure)

1953 — Гончие Бафута (The Bafut Beagles)

1955 — Моя семья и другие звери (Мy Family and Other Animals)

1955 — Под пологом пьяного леса (The Drunken Forest)

1955 — Новый Ной (The new Noah)

1960 — Зоопарк в моем багаже (A Zoo in My Luggage)

1961 — Зоопарки (Look At Zoos)

1962 — Земля шорохов (The Whispering Land)

1964 — Поместье-зверинец (Menagerie Manor)

1966 — Путь кенгуренка/Двое в буше (Two in The Bush)

1968 — Похитители ослов (The Donkey Rustlers)

1969 — Птицы, звери и родственники (Birds, Beasts And Relatives)

1972 — Поймайте мне колобуса (Catch Me A Colobus)

1973 — Звери в моей жизни (Beasts In My Belfry)

1974 — Говорящий свёрток (The Talking Parcel)

1976 — Ковчег на острове (The Stationary Ark)

1977 — Золотые крыланы и розовые голуби (Golden Bats and Pink Pigeons)

1978 — Сад богов (The Garden of the Gods)

1979 — Пикник и прочие безобразия (The Picnic and Suchlike Pandemonium)

1981 — Птица-пересмешник (The mockery bird)

1984 — Натуралист на мушке (How to Shoot an Amateur Naturalist)

1990 — Юбилей ковчега (The Ark’s Anniversary)

1992 — Ай-ай и я (The Aye-aye and I)

Виды и подвиды животных, названные в честь Джеральда Даррелла

Clarkeia durrelli: вымерший верхнесилурский брахиопод, относящийся к Atrypida, открыт в 1982 году (однако нет точного указания, что он назван именно в честь Дж. Даррела)

Nactus serpeninsula durrelli: подвид ночного змеиного геккона с острова Круглый (Маврикий).

Ceylonthelphusa durrelli: пресноводный краб с Шри-Ланка.

Benthophilus durrelli: рыба семейства Gobiidae.

Kotchevnik durrelli: моль, надсемейства Cossoidea, ареал обитания — Россия. .