Дарья Пинигина – центральный образ повести. Она самая старая из старух, самая благополучная в отношении семьи и детей, самая уважаемая. У Д. могучий, несгибаемый характер. К ней тянутся люди, потому что от нее веет силой и уверенностью. Основа сильного характера героини – в чувстве сопричастности со всем, что происходит на Матерее. Она винит себя и в том, что землю ее предков затопят. Д. пытается уговорить сына и внука перевезти родные могилы, но это не удается, и старуха винит себя и в этом. Д. и представить себе не может, что уедет жить в город, покинет избу своих предков, которая для нее все равно, что родная душа. Старуха готовит свой дом к смерти: перед сожжением она обряжает его, как обряжают покойника. Смерть не страшна для Д. Гораздо страшнее для нее предать Матеру, свою основу, свою душу. Поэтому героиня, собрав вокруг себя «единомышленников», остается с островом до последнего, скрываясь вместе с ним под водой. .