"«Дайте мне горькие годы недуга. . . » - Ахматова (cочинение)"



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Страшно мне от звонких воплей Голоса беды, Все сильнее запах теплый Мертвой лебеды. А. Ахматова Поразительно чистая и открытая поэзия Анны Андреевны Ахматовой сразу берет в плен, заставляет задуматься о месте человека в мире, его предназначении на земле. Анна Андреевна с юности поняла свою великую миссию и достойно несла крест, выпавший на ее долю. Собственные страдания и муки она сумела перелить в прекрасную лирику, поднявшую автора на \\"поэтический Олимп\\". На землю саван тягостный возложен, Торжественно гудят колокола, И снова дух смятен и потревожен Истомной скукой Царского Села. Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо. Как будто мира наступил конец. Как навсегда исчерпанная тема, В смертельном сне покоится дворец. По мысли Леси Украинки (замечательной поэтессы), только пережитые страдания рождают истинного творца. Чего другого, а горя выпало на долю Анны Андреевны предостаточно. Она жила в судьбоносное и трудное для России время, но не попыталась уклониться от злого рока, не искала для себя легкого пути. Мне голос был. Он звал утешно, Он говорил: \\"Иди сюда, Оставь свой край глухой и грешный, Оставь Россию навсегда\\". Но равнодушно и спокойно Руками я замкнула слух. Чтоб этой речью недостойной Не осквернился скорбный дух. Надо иметь огромное мужество и твердую волю, чтобы испить до конца предназначенную горькую чашу судьбы. Анна Андреевна прекрасно понимала свою поэтическую долю, еще в молодости догадалась, что за талант придется многим поступиться. Муза ушла по дороге, Осенней, узкой, крутой, И были смуглые ноги Обрызганы крупной росой. Я долго ее просила Зимы со мной подождать, \\" Но сказала: \\"Ведь здесь могила. Как ты можешь еще дышать?\\" С гордо поднятой головой шла по жизни Ахматова наперекор страданиям и мукам, оставляя за собой прекрасные стихи, ставшие классикой, отразившие самые сложные и противоречивые душевные переживания и тяготы послереволюционных и военных лет. И, к счастью, дожила Анна Андреевна до признания и всемирной известности. Но и слава не изменила Ахматову, из этого сложнейшего испытания она вышла с честью, оставаясь самой собой - большим и ярким поэтом России, патриотом своей страны. Дай мне горькие годы недуга, Задыханъе, бессонницу, жар, Отыми и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар - Так молюсь за твоей литургией После стольких томительных дней, Чтобы туча над темной Россией Стала облаком в славе лучей.

