Сочинение Деградация Дмитрия Ивановича Старцева в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»

Дмитрий Иванович Старцев… Во что превратилось это имя? Во что превратился этот человек? Как случилось так, что его стали называть коротко и просто: Ионыч?



Это – этапы деградации центрального образа рассказа А. П. Чехова «Ионыч». С чего же все началось? Дмитрий Иванович, служивший земским врачом в городе С. , знакомится с семейством Туркиных, семейством якобы образованным и интеллигентным. При первом посещении новых знакомых Старцев помалкивает, предоставляет им выговорится, выслушивает чтение романа и исполнение на рояле «трудного пассажа» Котика. И только после этого он задает вопросы, из которых сразу же видно, что его демократические взгляды далеки от представлений Туркиных.



С точки зрения Старцева, искусство – явление общественное. Вера Иосифовна же думает, что искусство – удел избранных и прячет свои романы от непосвященных в шкаф. В ответ на вопрос Старцева о публикации романов она явно колет простого врача словами: «Для чего печатать? Ведь мы имеем средства». И гости, не вздыхавшие при прочтении «трогательных» мест ее творения, дружно вздыхают при мысли о больших средствах. В двух вопросах Старцева Кате также высказаны его просветительские взгляды о необходимости светского, систематического образования. Но Туркины ограждают дочь от общества с его «дурным влиянием».



Уже в этом эпизоде видно отличие Старцева от Туркиных. Но отличают Дмитрия Ивановича от них еще и те общественные цели, ради которых он служит и живет. Земский врач, Старцев, имеет хорошую практику: в больнице «было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного часа». Но герой выбирал время для того, чтобы посетить Туркиных, и теперь уже не только из-за мигрени Веры Иосифовны, которая просила доктора помочь ей. Дмитрия Ивановича привлекала ее дочь.



В праздничный день у Старцева состоялось объяснение с Екатериной Ивановной: «Я не видел вас целую неделю…а если бы вы знали, какое это страдание!». В Котике герой видел «что-то необыкновенно милое, трогательное своей простой и наивной грацией». Свидания их не были продолжительными, и Дмитрий Иванович не мог сказать Котику самого главного. Но неожиданно для него, возлюбленная «сунула ему в руку записку», в которой он причел: «Сегодня, в одиннадцать часов вечера будьте на кладбище возле памятника Деметти».



Сцена ожидания Котика в назначенном месте имеет большой символический смысл и важное значение в изменении мироощущения Старцева. Из псевдоживого мира города С. мы переносимся в мир умерших. Старцев только «на минуту» поднялся над обаянием кладбищенского покоя. Глубинным смыслом этих сцен является идея бессмертия: ведь «в каждом тополе, в каждой могиле чувствуется присутствие тайны, обещающей жизнь тихую, прекрасную, вечную». Здесь герою вдруг захотелось закричать, что «он ждет любви во что бы то ни стало». Но девушка не пришла.



Очень важно обратить внимание на такую деталь: казалось бы, Старцев должен быть огорчен злой шуткой девушки, расстроен тем, что его надежды не оправдались. Тем более, что «он ждет любви во что бы то ни стало». А между тем, садясь в коляску, Дмитрий Иванович думает: «Ох, не надо бы полнеть!» И восклицательный знак в конце предложения. Может быть, это знак перехода на другой уровень жизненных ценностей?



Прошло еще четыре года. Рассудочные рассуждения, ранее занимавшие «кусочек» души Старцева, теперь заняли в ней основное место. Эпизоды последнего объяснения с Екатериной Ивановной обрамлены сценами, в которых Старцев одержим другой страстью – к деньгам. Эта художественная связь объясняет драматический поворот сюжета.

Но все же Старцев еще жив. Его замкнутая ото всех душа на миг распахивается, явной становится внутренняя борьба, неудовлетворенность собой: «Жизнь проходит тускло, без впечатлений, без мыслей… Днем нажива, а вечером клуб, общество картежников, алкоголиков, хрипунов, которых я терпеть не могу». Но мысль о деньгах вновь ошеломляет его.



Это объяснение Чеховым драмы Старцева как драмы скупца – одна из глубочайших философских идей рассказа. Стремление к наживе измельчает душу, разбивает ее на мелкие кусочки, заменяет любимых и друзей, становится главной целью жизни. И то общественное дело, ради которого некогда работал Старцев, уходит в прошлое. В общем, герой продолжает жить в кругу демократических идей. Обыватели своими мнениями и даже видом по-прежнему раздражают его. Старцев выносит приговор всему городу: «Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город». «Философию» обывателей он называет «тупой и злой». Но ведь и Ионыч, деградируя, становится одним из них.



Ключевым временным периодом в рассказе является четырехлетие. С каждым новым циклом жизни Дмитрий Иванович превращается в Ионыча. Сначала у него пара лошадей.

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