Сочинение Деградация души человека в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»

Одной из основных тем творчества А. П. Чехова является опошление человека средой, его уход от реальной жизни в «футляр», полное омертвение. Одним из ярчайших произведений, посвященных этой теме, является рассказ «Ионыч».

В пяти небольших главках писатель сумел отразить колоссальное падение человека.

Перед нами проходит практически вся сознательная жизнь врача Дмитрия Ионыча Старцева, от его приезда в губернский город С. до «воцарения» в нем. В начале рассказа мы видим совсем еще молодого человека, полного надежд и мечтаний. Он грезит о счастливом личном будущем, о плодотворной профессиональной деятельности, об интересной и содержательной жизни. И поначалу начинает действовать, осуществляя свои мечты. Так, не успев приехать в С. , Старцев тут же знакомится с «самой интересной» семьей в городе – Туркиными.

Прочитав описание этих людей, мы понимаем, что это «интересное семейство» - самые заурядные люди, обыватели, мнящие себя интеллигентами. Но понимает ли это «умный и тонкий» Старцев? Слушая очередной графоманский роман Веры Иосифовны о благородной деятельности на благо простого народа, герой понимает, что она «читала о том, чего никогда не бывает в жизни». Но все же «слушать было приятно, удобно, и в голову шли всё такие хорошие, покойные мысли, - не хотелось вставать».

Уже в этот период своей жизни Дмитрий Ионыч начинает поддаваться «соблазну обывательства» - как хорошо никуда не стремиться, ничего не делать, ни о чем не думать, а лишь покоиться в тепле и уюте…

Чехов не спешит обвинять своего героя. Он показывает, что Старцеву, всю зиму проведшему в деревне, лечившему мужиков и ничего не видевшему, кроме этого, было ново и интересно общаться с благородными людьми, побыть в теплой семейной обстановке. Разве можно молодого человека винить за это?

Но постепенно герой все чаще и чаще начинает выбирать покой, а не развитие души. Даже в любовных делах он ставит на первое место собственное умиротворенное состояние. Думая, что влюблен в Котика, даже отправившись на свидание к ней (на кладбище!), Старцев остается в «русле» обыденной жизни. Этот герой не мучается бессонницей от любви, не ищет каждую минуту встречи со своей возлюбленной. Нет! Все у него происходит как-то «серо и буднично». Не дождавшись Котика, Старцев садится в коляску с мыслями «Ох, не надо бы полнеть!», а на следующий день едет делать Екатерине Ивановне предложение.

Хотя в этот период жизни душа Дмитрия Ионыча еще не угасла. На кладбище, где он был один на один с вечностью, ему приходят в голову мысли о кратковременности жизни и необходимости прожить ее интересно и содержательно. Герой понял, что он жаждет любви: «Как в сущности нехорошо шутит над человеком мать-природа, как обидно сознавать это! Старцев думал так, и в то же время ему хотелось закричать, что он хочет, что он ждет любви во что бы то ни стало…»

Однако что этот человек сделал, чтобы осуществить свое желание? Даже сидя в ожидании своей любимой, герой думает о приданом. В голове у него рисуется идеал семейной жизни. И мы видим, что этот идеал отнюдь не выходит за рамки самых ограниченных представлений: «В городе, так в городе. Дадут приданое, заведем обстановку. . . » Как сказали бы писатели начала 20 века, самые типичные мещанские мечты…

Котик отказала герою – у нее были грандиозные планы на будущее. После этого отказа Старцев испытывал неприятные эмоции – оскорбленное самолюбие не давало ему покоя, …но и не более. Автор пишет, что «дня три у него дело валилось из рук, он не ел, не спад, но, когда до него дошел слух, что Екатерина Ивановна уехала в Москву поступать в консерваторию, он успокоился и зажил по-прежнему».

Далее, начиная с четвертой главки, мы наблюдаем очень быструю деградацию героя. Видимо, никаких событий, способных взволновать его душу, больше не происходило. А вернее, мне кажется, герой решил не «подпускать» их к себе. Зачем? Это лишняя душевная боль и бессонница. Гораздо проще жить так, как все, – думая лишь о своем желудке и кошельке.

Так Старцев и существует, постепенно превращаясь в Ионыча. Уже через четыре года после события со сватовством герой «пополнел, раздобрел и неохотно ходил пешком, так как страдал одышкой».

Важно, что часть вины за деградацию Дмитрия Ионыча Чехов возлагает на его окружение. С жителями города С. безболезненно можно было либо играть в карты, либо говорить об урожае, либо пить. Других тем для разговоров, иных жизненных интересов у этих людей не было: «И Старцев избегал разговоров, а только закусывал и играл в винт…»

И даже второе появление Котика не смогло изменить направления жизни Ионыча: «И теперь она ему нравилась, очень нравилась, но чего-то уже недоставало в ней, или что-то было лишнее, - он и сам не мог бы сказать, что именно, но что-то уже мешало ему чувствовать, как прежде». И герой теперь даже радовался, что он не женился на Екатерине Ивановне – это были бы «лишние хлопоты».

Финал рассказа подводит итог существованию героя: «Он одинок. Живется ему скучно, ничто его не интересует». Внешне жизнь Ионыча богата – у него огромная практика, множество знакомых, большое количество денег. Однако внутренне этот человек мертв.

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